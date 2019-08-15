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Туристов эвакуировали с пляжа на популярном курорте из-за пожара 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Отдыхающих на испанском острове Майорка эвакуировали с популярного пляжа из-за пожара, вспыхнувшего в расположенном рядом лесу. Об этом сообщает Mirror.
Происшествие случилось в среду, 14 августа, в 11:30 утра по местному времени. Огонь охватил 250 квадратных метров леса в 200 метрах от пляжа Эс Тренк (недалеко от Кампоса на южном побережье острова).
На появившемся в сети ролике видно, как вертолеты сбрасывают на пожар воду, а в воздух поднимается густой дым. Пламя удалось потушить, однако причина возгорания до сих пор не установлена.
С пляжа эвакуировали около 100 туристов. Информации о пострадавших не поступало.
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