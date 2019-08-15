Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Берлине откроют публичный дом вместо аэропорта 

Anews 2 часа назад
Фото: Anews
Аэропорт Темпельхоф, повидал многое за историю своего существования, но никто даже представить не мог, что с ним может произойти. Мэр берлинского округа Митте Стефан фон Дассель выступил с предложением борьбы с проституцией, но весьма необычным способом, сообщает BBC.
На улице Курфюрстенштрассе процветает этот древний вид профессии, она чем-то похожа на квартал красных фонарей в Амстердаме, и местные жители таким соседством недовольны.
«Мужчины стараются воспользоваться услугами по максимально низкой цене. Именно поэтому девушкам приходится в буквальном смысле вставать на поток, чтобы получить хоть немного денег. Многие работницы индустрии являются приезжими».
В своем заявлении мэр предлагает запретить девушкам промышлять на улице Курфюрстенштрассе, но при этом не лишать их работы совсем. Фон Дассель предлагает на месте бывшего аэропорта Темпельхоф построить комплекс с боксами для утех, куда клиенты смогут въезжать на своих автомобилях. Фото: Getty Image. На фото аэропорт Темпельхоф, закрытый в 2008 году. Не всем понравилось данное предложение.
«Мне кажется, что для девушек такие боксы будут менее безопасными, чем улица. Здесь жители видят кто к ним приходит и как они выглядят, а там они будут спрятаны от посторонних глаз и неизвестно, что с ними могут там сделать», — считает одна из местных жительниц Сара Тиба.
Еще в середине 1980-х годов в городе Утрехт (Голландия) появились первые подобные боксы. После этого многие европейские города последовали их примеру. На данный момент в нескольких городах Германии существуют уже целые комплексы. Они являются полностью безопасными, на территории комплекса есть видеонаблюдение, а в каждом блоке — тревожная кнопка.
Anews: последние новости
Исчезнувший рейс: самолеты, которые навсегда пропали с радаров Пикник на мосту закончился для немецких туристов штрафом в 950 евро Кругосветка. Как сэкономить на путешествии
Комментарии2
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как спастись от турбулентности в воздухе
Названы места, где россияне заводят курортные романы
Над какими туристами насмехаются в отелях6
С пляжа Майорки эвакуировали туристов
Кто должен собирать постельное белье в поезде
Видео
00:34
Турция лишит туристов системы «все включено»
Новости путешествий
00:40
Как обманывают туристов в Турции
Новости путешествий
02:31
Дворец, который построили на муке и меде
Новости путешествий
10:44
Самые необычные хостелы
Новости путешествий
06:50
Как живут люди на берегу радиоактивной реки
Новости путешествий
03:40
Где находится загадочный Чертов мост
Новости путешествий
04:58
Диетолог рассказала, как правильно есть в самолете
Новости путешествий
12:22
Что скрывают города, построенные древними народами
Новости путешествий
00:35
Сколько теряет Грузия без российских туристов
Новости путешествий
00:41
Город-мираж показался в Китае
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение