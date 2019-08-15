В Берлине откроют публичный дом вместо аэропорта

Аэропорт Темпельхоф, повидал многое за историю своего существования, но никто даже представить не мог, что с ним может произойти. Мэр берлинского округа Митте Стефан фон Дассель выступил с предложением борьбы с проституцией, но весьма необычным способом, сообщает BBC.

На улице Курфюрстенштрассе процветает этот древний вид профессии, она чем-то похожа на квартал красных фонарей в Амстердаме, и местные жители таким соседством недовольны.

«Мужчины стараются воспользоваться услугами по максимально низкой цене. Именно поэтому девушкам приходится в буквальном смысле вставать на поток, чтобы получить хоть немного денег. Многие работницы индустрии являются приезжими».

В своем заявлении мэр предлагает запретить девушкам промышлять на улице Курфюрстенштрассе, но при этом не лишать их работы совсем. Фон Дассель предлагает на месте бывшего аэропорта Темпельхоф построить комплекс с боксами для утех, куда клиенты смогут въезжать на своих автомобилях. Фото: Getty Image. На фото аэропорт Темпельхоф, закрытый в 2008 году. Не всем понравилось данное предложение.

«Мне кажется, что для девушек такие боксы будут менее безопасными, чем улица. Здесь жители видят кто к ним приходит и как они выглядят, а там они будут спрятаны от посторонних глаз и неизвестно, что с ними могут там сделать», — считает одна из местных жительниц Сара Тиба.

Еще в середине 1980-х годов в городе Утрехт (Голландия) появились первые подобные боксы. После этого многие европейские города последовали их примеру. На данный момент в нескольких городах Германии существуют уже целые комплексы. Они являются полностью безопасными, на территории комплекса есть видеонаблюдение, а в каждом блоке — тревожная кнопка.