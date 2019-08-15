Как спастись от турбулентности в воздухе

Авиапассажирам, испытывающим беспокойство и тошноту из-за турбулентности, рассказали, как можно заранее облегчить путешествие. Самый простой и эффективный способ — правильно выбрать место в самолете. Оказывается, чтобы уменьшить влияние турбулентности, следует занимать кресла, расположенные впереди салона, ближе всего к кабине летчиков. Именно эта часть салона меньше всего подвержена колебаниям воздушных потоков, происходящих снаружи.

«Если пассажир нервничает во время перелета или переживает из-за турбулентности, ему лучше садиться на передние ряды и избегать мест в хвосте» — подтверждают члены экипажа. Если впереди все занято, при покупке билета стоит выбрать места, идущие сразу за крыльями лайнера. Такое расположение также обеспечит большую стабильность во время рейса. «Находясь ближе к центру массы самолета, на который воздействуют одновременно подъемная сила, крутящий момент, ветер, гравитация, сопротивление и тяга, вы с большей вероятностью совершите спокойное путешествие», — резюмируют бортпроводники.

Ранее британские ученые заявили, что самолеты все чаще и чаще попадают в зоны турбулентности. По их мнению, изменение климата и вовсе приведет к тому, что полеты с болтанкой станут нормой и случаи попаданий в опасные завихрения воздуха будут только увеличиваться.

По мере усиления глобального потепления вертикальные сдвиги ветра, которые трясут и ударяют самолет в полете, становятся системнее и сильнее. Количество таких случаев за последние годы возросло на 149%. Особого внимания заслуживает «турбулентность чистого воздуха», которая возникает в безоблачном пространстве. Если во время штормов и неблагоприятной погоды авиационные системы помогают увидеть опасные зоны на радаре, то с «турбулентностью в чистом воздухе» этот трюк не проходит.

Неприятное явление будет особенно опасным в зимнее время, в том числе над Северной Атлантикой — одном из самых загруженных авиационных коридоров в мире. Причем эта трансатлантическая ясная турбулентность способна оказывать влияние на все типы воздушных судов, — предупреждают ученые.