Поднебесный город появился в Азии

Видео рассказывает об удивительной деревне, появившейся в столице Индонезии. "Рамблер" разобрался, как в Джакарте справляются с современными проблемами перенаселения. Джакарта — один из самых густонаселённых городов планеты, плотность населения здесь — примерно 14 500 человек на 1 кв. км. Из-за плотной застройки в городе катастрофически не хватает парков и скверов. Есть и другая проблема — затопление. Джакарта постепенно оседает из-за массовой откачки подземных вод, что вызывает регулярные наводнения. Но недавно появилось необычное решение городских проблем, о котором и повествует ролик.