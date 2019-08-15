Людоеды ждут в гости. Зачем ехать в экстремальные туры и безопасно ли это

Прогулка со львами или гепардами, купание с акулами и крокодилами не требуют особой физической подготовки — только смелости. Свободное падение в одной из самых глубоких пещер в мире, уверяют в турфирмах, тоже доступно любому, но в конечном итоге решаются на это лишь пятьдесят процентов прибывших туда экстремалов. О том, как и где сравнительно безопасно пощекотать себе нервы, — в материале РИА Новости.

Набросился, но свернул в сторону

"В таких турах самое важное — настрой, — говорит Александр Мартыненко , организатор путешествий по всему миру. — Надо решиться на то, о чем раньше и подумать было страшно. Многие привыкают к пляжному туризму (например, в Турции). Когда вы встаете с лежака и начинаете плавать с акулами или китами, представление об отдыхе меняется".

Самое опасное, предупреждают эксперты, — пешее сафари, предлагаемые в некоторых африканских парках. "У каждой фирмы, занимающейся этим, есть соответствующие лицензии, их гиды подготовлены и вооружены, — рассказывает РИА Новости представитель компании, специализирующейся на африканских сафари. — Имеются ограничения по количеству человек в группе: не больше пяти-шести и все старше 16 лет. Сафари проводят только в сухой сезон, когда трава низкая, а видимость хорошая. Вообще, это очень рискованный тип туризма".

Но, например, по словам основателя турфирмы Like me trip Александра Мартыненко, прогулки со львами или гепардами могут оказаться вполне безопасными.

"В основном речь идет о молодых хищниках (львах) до полутора лет, выращенных в неволе, которые привыкли к человеку и не воспринимают его как пищу, — объясняет он. — Также и с гепардами — они становятся очень ласковыми независимо от возраста". Эксперт вспоминает истории, когда во время пешего сафари в Ботсване дикие львы преследовали людей. Но не нападали — в самый последний момент разворачивались.

Чуть не проглотил дайвера

"Человек не входит в пищевую цепочку акулы. Конечно, плавать без клетки с большими хищными рыбами опасно. Правда, на Галапагосах, Мальдивах, Багамах, в ЮАР есть виды, которые не нападают, — продолжает Александр Мартыненко. — Вообще, они чаще всего относятся к людям с любопытством. Большие белые акулы атакуют в основном серфингистов, так как они напоминают им морских котиков — их любимое лакомтсво".

Погружение в клетке к акулам также считается безопасным. "За происходящим наблюдает команда, людей в клетке опускают на высоту человеческого роста — не ниже", — уточняет директор компании "Африка-Трэвел" из Кейптауна (ЮАР) Елена Дос Сантос.

По словам Александра, у него во время плавания с акулами или китами эксцессов не было. "Киты — очень большие животные, один удар плавником — и человек может потерять сознание. Но я видел, как в Реюньоне они берегли людей, — приводит пример Александр. — Даже если человек нарушал правила безопасности и подплывал слишком близко, кит замирал, стараясь не навредить туристу".

Эксперт по погружениям в Мексике припомнил, как один раз во время плавания с китовыми акулами, которые питаются преимущественно планктоном, турист прыгнул в воду и оказался прямо перед носом огромной рыбы, когда она открыла пасть. Акула его случайно заглотила, но тут же выплюнула. Весной этого года в ЮАР кит чуть не проглотил дайвера.

Лицом к лицу с крокодилом

В Мексике в районе погруженного атолла Чинчорро есть шанс встретиться лицом к лицу с гребнистым крокодилом и даже погладить его. Там организуют такой снорклинг (плавание с маской и трубкой). Безопасность обеспечивают местные спасатели.

"Это возможность не просто посмотреть, а именно испытать на собственной шкуре. Риск серьезный, но он под контролем, — рассказывает гид, пилот, альпинист, дайвер, основавший турфирму Yuriev.TV Expeditions Тимофей Юрьев. — На Юкатане много крокодилов, ночью — сотни". По словам эксперта, там работает ветеринар, который тренировал знаменитого австралийского натуралиста, актера, тележурналиста, "охотника за крокодилами" Стива Ирвина , погибшего от удара хвостом ядовитого ската.

Полет к ласточкам

Есть в Мексике и экстремальное развлечение, не связанное с животным миром, — свободное падение в пещере Ласточек, одной из самых глубоких в мире. Есть вариант бейсджампинга, то есть с парашютом, но можно и менее экстремально — на веревке. "Половина тех, кто приезжает ради этого, в последний момент отказываются, — уточняет Александр Мартыненко. — Вообще, спуск доступен любому, даже самому малоподвижному человеку, но здесь очень высоко и страшно".

В этом карстовом провале легко поместится небоскреб высотою более 280 метров, например нью-йоркский Крайслер-билдинг. В пещере множество насекомых и змей, но опасны в первую очередь грибки и плесень — из-за них там нельзя долго находиться без специального кислородного оборудования.

"Пещера Ласточек — очень серьезное испытание, даже для меня, хотя я многое уже прошел, — признается Тимофей Юрьев. — Такой спуск — очень сильный стресс: ты висишь на веревке на высоте метров триста, ее "колбасит" вверх-вниз, вращает. Не все здоровые и крепкие парни могут себя контролировать. Это отличный способ познать себя".

Могут съесть

Еще один способ узнать, на что ты способен, — путешествия к диким племенам в Африке, Южной Америке, Индонезии, Сибири. Туристы часто хотят таким образом приобщиться к эзотерическим знаниям, которые есть у этих народов, например к шаманизму, изучить почти первобытные системы выживания. По словам Тимофея, как правило, племена, живущие традиционным укладом, не опасны.

Куда страшнее попасться на глаза наркокартелям. "Когда мы летали на параплане в Колумбии, было опасно — мы оказались над территорией, где действовала наркобанда, — отмечает он. — Если бы они нас заметили, неизвестно, чем бы все закончилось".

Но можно попасться и людоедам. "Есть племена в Центральной Африке, ближе к Конго, поездки к ним организуют крайне редко, — говорит Елена Дос Сантос. — Необходимо тщательно все подготовить, договориться с вождями, а главное — покинуть их территорию до пяти часов вечера".

"Есть веселые туры на острова в Индонезии, где живут людоеды. В последнее время они перестали заниматься каннибализмом, потому что туристическая индустрия, в частности серфинг, начала приносить им прибыль, — шутит Тимофей Юрьев. — Там можно быстро научиться серфингу, правда, человека без доски все-таки могут съесть".