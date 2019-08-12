Как начать путешествовать самостоятельно

Как бы ни были удобны пакетные туры, не секрет, что многие туроператоры испытывают проблемы, которые, в конечном итоге, становятся проблемами отдыхающих. Чтобы их избежать, проще всё подготовить самостоятельно. Новичку зачастую кажется, что это сложно, дорого и небезопасно. На самом деле это не совсем так.

1. Начните заниматься организацией тура заранее

Авиакомпании начинают продажу билетов за год, и чем раньше вы озаботитесь покупкой, тем дешевле перелет будет стоить. К тому же у вас будет время отследить акции и распродажи, которые проводят практически все перевозчики, а значит, существенно сэкономить. Иногда случаются настоящие чудеса. Бывает, что компания допускает ошибку в цене (она становится существенно ниже обычной) и, если вы успеваете купить эти билеты, они остаются за вами. Всерьез рассчитывать на это, конечно, не стоит, но вдруг вы настоящий везунчик? Поэтому не ленитесь и постоянно просматривайте предложения.

2. Просчитывайте все заранее

Иногда на билетах можно значительно сэкономить, если выбрать полет со стыковкой. Опытные путешественники так и делают, поскольку тут можно получить еще и приятные бонусы. Например, бесплатную экскурсию или ночь в отеле, возможность увидеть еще один город. Но новичок может попасть в неприятную ситуацию. Например, не заметить, что его следующий вылет назначен из другого аэропорта. Так что обращайте внимание на каждую мелочь и заранее просчитывайте и время, и деньги.

3. Подберите себе жилье

С арендой отеля или квартиры ситуация диаметрально противоположная — чем ближе к дате заезда, тем дешевле номер может стоить. Но и определенный риск тоже есть — вдруг их совсем не останется? И тут уж решать вам, что лучше — дорого, но надежно, или дешево, но рискованно. Общий совет — бронируйте жилье только на проверенных сайтах с круглосуточной поддержкой клиентов, смотрите рейтинг арендодателя и сколько лет он сотрудничает с сервисом, внимательно читайте отзывы — не первые три, как правило, хвалебных, а те, что ниже и с негативной оценкой.

4. Станьте педантом

Когда вы покупаете тур в агентстве, его сотрудники внимательно изучают ваши документы. В случае самостоятельного путешествия вам придется это сделать самому. Проверьте срок действия паспорта. Чаще всего вы должны покинуть страну за 6 месяцев до окончания срока действия, иногда — за 3. Эту информацию необходимо проверять на официальных сайтах посольств, а не действовать по принципу «одна баба сказала». В случае чего, документ можно будет предъявить пограничнику.

5. Определитесь с визой

При оформлении визы не тяните до последнего, в разгар отпускного сезона быстро ее не получить. Определитесь, какой вид визы вам нужен (они разнятся, список документов для каждой есть на сайте консульства). И опять же — пользуйтесь только официальной информацией. Совсем недавно в соцсетях ходила история одного семейства, которое собралось на отдых в Грецию, а время поджимало. «Умные люди» подсказали, что подавать лучше не на шенген, а на национальную визу. Якобы, это быстрее. В результате — отказ и сорванная поездка, так как национальная виза подразумевает дальнейшее получение вида на жительство. А люди просто в отпуск собрались…

6. Не берите с собой много вещей

Опытного путешественника можно безошибочно узнать по его багажу — он легкий и компактный. Не стоит забирать из дома весь гардероб. Во-первых, половина вещей вам точно не пригодятся. Во-вторых, тащить эти килограммы вам. И за перевес платить, кстати, тоже. Когда окажется, что ваш номер расположен на 6 этаже отеля без лифта, это станет проблемой. Еще один совет — не берите с собой дорогих вещей. Карманники во всем мире — люди образованные и прекрасно знают, сколько стоят ваши лейблы. А стать жертвой воришек никак не входит в ваши планы, правда?

7. Отключите роуминг

Если вы думаете, что в основном ваш бюджет в поездке уйдет на экскурсии, рестораны, транспорт и шопинг, — вы, конечно, правы. Но только, если не забудете отключить роуминг и мобильный интернет в своем смартфоне. В противном случае по возвращении вас ждет огромный счет от вашего мобильного оператора. Иногда выгоднее купить местную сим-карту.

8. Не старайтесь увидеть все

Задача любого туриста — увидеть за неделю больше, чем местные жители за всю жизнь. Сразу скажем — это плохая идея. Лучше провести один день в приятном месте и получить удовольствие, чем стресс и головную боль от посещения десяти достопримечательностей за это же время. Разумеется, если вы арендуете автомобиль, то успеете больше. При аренде главное выбрать полную страховку, как бы ни привлекательно выглядела страховка с франшизой, и сфотографировать на всякий случай все недостатки автомобиля — царапины, помятости и т.д.

9. Решите вопрос денег

Не в смысле — где их взять, а как сохранить. Берите с собой наличные и несколько карт различных банков. В Еврозоне выгоднее пользоваться Mastercard, там, где в ходу доллары, — Visa . Предупредите свой банк о поездке. Иногда карты, находящиеся за рубежом, блокируют, так как считают операцию, совершенную там, подозрительной. Если есть возможность, подключите виртуальный банк, в котором будете хранить свои средства, а на карту переводите лишь необходимую на день сумму. Если карту украдут, вы не слишком пострадаете.

10. Будьте реалистом

Чего не нужно забывать, отправляясь в путешествие, так это здравый смысл. Все мы понимаем, что существует причинно-следственная связь. А поэтому, забронировав место в трехзвездочном отеле, не рассчитывайте на обслуживание как в дорогой «пятерке». Решив сэкономить на медицинской страховке, готовьтесь выложить солидную сумму, если со здоровьем возникнут проблемы. Не рассчитывайте на снисходительное отношение местных жителей, если вы нарушаете нормы принятой в их стране морали. Всем нам во время отпуска немного сносит голову от фейерверка чувств, но не стоит ходить на свидание с незнакомцем, с которым познакомились час назад в баре — об этом снята масса фильмов и написано столько же книг.

И самое главное — всегда оставайтесь на связи со своими близкими. Отдых отдыхом, а семья — это главное, что у нас есть. В конце концов, именно они беспокоятся о вас больше всего. Требуется всего несколько минут, чтобы сообщить им, что с вами все в порядке и отпуск проходит отлично.