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Агрессивная рыба атаковала туристов в Испании 

BFM.RU + ещё 1 1 час назад
Крупная рыба луфарь на протяжении нескольких недель нападала на туристов на побережье Коста-Бланка в Испании. Об этом сообщает The Sun. От атак рыбы пострадали как минимум три человека, в том числе двое детей.
Пострадавшая испанка провела остаток отпуска на костылях из-за разрыва сухожилия. Детей семи и десяти лет доставили в больницу с несколькими укусами.
Из-за нападений рыбы луфарь в июле закрывались три пляжа в провинции Аликанте.
Луфарь — крупная рыба из отряда окунеобразных, водится в том числе в Черном и Азовском морях.
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