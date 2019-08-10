Агрессивная рыба атаковала туристов в Испании

Крупная рыба луфарь на протяжении нескольких недель нападала на туристов на побережье Коста-Бланка в Испании. Об этом сообщает The Sun. От атак рыбы пострадали как минимум три человека, в том числе двое детей.

Пострадавшая испанка провела остаток отпуска на костылях из-за разрыва сухожилия. Детей семи и десяти лет доставили в больницу с несколькими укусами.

Из-за нападений рыбы луфарь в июле закрывались три пляжа в провинции Аликанте.

Луфарь — крупная рыба из отряда окунеобразных, водится в том числе в Черном и Азовском морях.