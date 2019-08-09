Стюардесса напилась прямо в полете и лишилась работы

Единственная стюардесса самолета Air Wisconsin напилась во время полета и не смогла обслуживать пассажиров. Об этом сообщает Daily Mail.

49-летняя сотрудница авиакомпании по имени Джулианна Марч работала на рейсе Чикаго — Саут-Бенд. По словам одного из пассажиров Аарона Щерба, когда туристы поднялись на борт, бортпроводница даже не посмотрела на них. Затем она сделала невнятное объявление о правилах безопасности, а после, шатаясь, проследовала к своему месту по проходу и рухнула на него, не пристегнув ремень безопасности.

Другой пассажир рассказал, что стюардесса даже не реагировала на вызовы пассажиров во время полета. Когда самолет приземлился, Щерб зашел в кабину пилотов, чтобы доложить о происходящем, однако те признались, что уже знают о состоянии стюардессы.

Тогда Щерб пожаловался сотрудникам наземной службы, и они вызвали полицию. Когда офицеры поднялись на борт, Марч начала плакать, поскольку ей казалось, что она все еще находится в Чикаго.

Позже представители авиакомпании сообщили, что уволили нарушительницу, так как во время инцидента она еще проходила испытательный срок.