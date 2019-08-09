Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стюардесса напилась прямо в полете и лишилась работы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Единственная стюардесса самолета Air Wisconsin напилась во время полета и не смогла обслуживать пассажиров. Об этом сообщает Daily Mail.
49-летняя сотрудница авиакомпании по имени Джулианна Марч работала на рейсе Чикаго — Саут-Бенд. По словам одного из пассажиров Аарона Щерба, когда туристы поднялись на борт, бортпроводница даже не посмотрела на них. Затем она сделала невнятное объявление о правилах безопасности, а после, шатаясь, проследовала к своему месту по проходу и рухнула на него, не пристегнув ремень безопасности.
Другой пассажир рассказал, что стюардесса даже не реагировала на вызовы пассажиров во время полета. Когда самолет приземлился, Щерб зашел в кабину пилотов, чтобы доложить о происходящем, однако те признались, что уже знают о состоянии стюардессы.
Тогда Щерб пожаловался сотрудникам наземной службы, и они вызвали полицию. Когда офицеры поднялись на борт, Марч начала плакать, поскольку ей казалось, что она все еще находится в Чикаго.
Позже представители авиакомпании сообщили, что уволили нарушительницу, так как во время инцидента она еще проходила испытательный срок.
Последние новости
Трамп оценил шансы Зеленского в переговорах с Путиным Под Красноярском снова начал взрываться военный арсенал Восстановлена полная картина убийства Михаила Круга
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо самое дешевое направление в бархатный сезон
Раскрыта опасность глобального потепления для самолетов2
Что мы всегда делаем в отеле, но никогда дома7
Места в самолете, к которым лучше не прикасаться16
Мьянма вводит визы по прибытии для россиян
Видео
02:31
Дворец, который построили на муке и меде
Новости путешествий
10:44
Самые необычные хостелы
Новости путешествий
04:58
Диетолог рассказала, как правильно есть в самолете
Новости путешествий
13:18
Самые опасные вулканы мира
Новости путешествий
12:04
Заброшенные города бывшего СССР
Новости путешествий
00:36
Куда ездят туристки ради женского удовольствия
Новости путешествий
04:16
Острова, на которые точно не стоит ехать
Новости путешествий
00:16
Российский турист погиб во время шторма в Абхазии
Новости путешествий
01:19
Россиянам советуют быть бдительнее в Таиланде
Новости путешествий
04:28
Почему в России ж/д колея шире, чем в Европе
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение