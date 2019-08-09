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Раскрыта опасность глобального потепления для самолетов 

Lenta.ru 59 минут назад
Фото: Lenta.ru
Ученые Университета Рединга в Англии пришли к выводу, что глобальное потепление приведет к усилению турбулентности ясного неба, которая может представлять опасность для авиапассажиров. Об этом сообщает издание Washington Post.
Исследователи выяснили, что потепление в Арктике приводит к снижению температуры воздуха в нижнем слое стратосферы у полюсов. Одновременно с этим происходит рост температуры в верхней части тропосферы над экватором. Тем выше разница температур между экватором и полюсом, тем сильнее становится высотное струйное течение с запада на восток через Северную Атлантику. В нижней части тропосферы происходит обратная тенденция: градиент температур сглаживается, что ослабляет струйное течение.
Оба процесса компенсируют друг друга, однако в последнее время наблюдается увеличение сдвига ветра, при котором скорость и направление ветра значительно изменяется на относительно небольшом участке атмосферы. Верхнее струйное течение не меняется, однако нижнее ослабляется. Таким образом, снижающиеся авиалайнеры с каждым годом испытывают все более сильный перепад в скорости ветра. Начиная с 1979 года, вертикальный сдвиг ветра увеличился на 15 процентов.
Климатические модели предсказывают, что к середине XXI века турбулентность ясного неба усилится в 2-3 раза. Несмотря на то, что это явление не является причиной авиакатастроф, оно может привести к опасным травмам пассажиров и членов экипажа.
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