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В Лондоне открылся бар с искусственным интеллектом 

Рамблер 2 часа назад
Фото: «Пассажиры»
В Великобритании открылся бар, в котором, можно сказать, трудится искусственный интеллект. Новая система позволяет отслеживать людей в очереди с помощью технологии распознавания лиц. Она понимает, кто должен получить свой напиток следующим. У молодых на вид посетителей искусственный интеллект запрашивает документы, чтобы подтвердить возраст.
У сотрудников бара установлен планшет, на экране которого отображено, кто следующий в очереди.
Интеллектуальная система была разработана компанией DataSparQ и опробована в баре "5cc Harrild & Sons" в Фаррингдоне, Лондон.
Открытые источники
Сторонников теории заговора и слежки уже уверили, что все данные о посетителях стираются из базы данных компьютера каждые 24 часа.
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