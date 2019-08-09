Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названо самое дешевое направление в бархатный сезон 

Lenta.ru + ещё 1 33 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Самым дешевым внутренним направлением в сентябре стал Симферополь. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на онлайн-сервис по продаже билетов Ozon.travel.
Из Москвы в Крым можно улететь в среднем за 7,4 тысячи рублей. При этом спрос на поездки внутри страны по сравнению с 2018 годом упал на 20 процентов, а средний чек вырос на 18 процентов.
Как и в прошлом году, Симферополь остался самым популярным внутрероссийским направлением. На втором месте — Сочи, спрос на который вырос на 14 процентов. Третье место у Анапы, которая стала на 22 процента популярнее.
Среди зарубежных направлений наибольшим спросом пользуется Италия, Испания и Черногория. Спрос на них вырос на 79, 64 и 62 процента соответственно.
Последние новости
Трамп оценил шансы Зеленского в переговорах с Путиным Под Красноярском снова начал взрываться военный арсенал Восстановлена полная картина убийства Михаила Круга
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стюардесса напилась в полете и лишилась работы
Раскрыта опасность глобального потепления для самолетов2
Что мы всегда делаем в отеле, но никогда дома7
Места в самолете, к которым лучше не прикасаться16
Мьянма вводит визы по прибытии для россиян
Видео
02:31
Дворец, который построили на муке и меде
Новости путешествий
10:44
Самые необычные хостелы
Новости путешествий
04:58
Диетолог рассказала, как правильно есть в самолете
Новости путешествий
13:18
Самые опасные вулканы мира
Новости путешествий
12:04
Заброшенные города бывшего СССР
Новости путешествий
00:36
Куда ездят туристки ради женского удовольствия
Новости путешествий
04:16
Острова, на которые точно не стоит ехать
Новости путешествий
00:16
Российский турист погиб во время шторма в Абхазии
Новости путешествий
01:19
Россиянам советуют быть бдительнее в Таиланде
Новости путешествий
04:28
Почему в России ж/д колея шире, чем в Европе
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение