Мьянма вводит визы по прибытии для россиян

Правительство Мьянмы приняло решение с 1 октября выдавать туристические визы по прибытии гражданам России. Послабление вводится сроком на один год в тестовом режиме и будет распространяться на тех, кто прилетает в страну через международные аэропорты городов Нейпьидо, Янгон и Мандалай.

Как сообщает Ростуризм на своем сайте в пятницу, 9 августа, стоимость визы по прибытии составляет 50 $ и дает право на нахождение в Мьянме сроком до 30 дней. При этом заявленная цель поездки может быть только туристической, а продление полученной визы не предусматривается.

«Граждане России имеют право на свободное передвижение по стране, за исключением закрытых для поездок территорий; могут покидать страну через пункт пропуска любого международного аэропорта»,

— уточняется в публикации ведомства.

Как отмечают эксперты, власти Мьянмы уже несколько лет проводят политику визовой демократизации. Еще в конце 2016 года туристам, оформившим электронный въездной документ, разрешили пересекать границу страны не только по воздуху, но и через ряд наземных контрольно-пропускных пунктов. Вкупе с новым визовым послаблением это может привести к определенному росту турпотока. Ведь многие выбирают Мьянму для отдыха в составе комбинированных туров вместе с Камбоджей и Таиландом. Для этих путешественников упрощение въезда может стать заметным преимуществом.