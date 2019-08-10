Почему так важно писать отзывы об отелях, в которых вы жили. Даже хорошие

Понимание того, как путешественники принимают решения о том, где остановиться, очень важно для отельеров и управляющих недвижимостью, отмечает издание. В связи с этим компании Expedia Group и Unabashed Research провели исследование и выяснили, какие факторы имеют большее влияние на выбор при бронировании размещения.

Согласно результатам, приоритетное значение имеет стоимость. И это понятно, говорят эксперты. Человек с ограниченным бюджетом, будет искать лучшее соотношение цены и качества, в то время как человек с более высоким доходом может предпочесть роскошный вариант.

Однако самым важным для отельеров является другой вывод. Оказалось, что 72% путешественников готовы заплатить больше за отель с более высоким рейтингом от постояльцев, в отличие от гостиницы известного бренда с более низкой оценкой. Это говорит о том, что отзывы существенно нивелировали игровое поле для независимых отелей. Все больше потенциальных гостей делают выбор под влиянием опыта и совета от других людей. Это также показывает, что независимые отели могут конкурировать в глобальном масштабе с брендами, если они тщательно анализируют опыт своих постояльцев. Тем не менее брендовые отели по-прежнему имеют преимущество. Принадлежность к известной гостиничной сети гораздо важнее, чем дизайн номеров или количество звезд.

Согласно опросу россиян, наибольшее значение при выборе отеля имеют такие факторы, как цена за номер, удобное расположение, наличие положительных оценок. Некоторые туристы уделяют пристальное внимание отсутствию в гостинице соотечественников, наличию системы «всё включено» и возможности бесплатной отмены брони. Бесплатный wi-fi интересует при бронировании отеля лишь 3% российских отдыхающих. Меньше всего россияне обращают внимание на количество звезд, а также «наличие анимации и развлечений».

Ранее аналитики сайта TripAdvisor пришли к выводу, что комментарии на специализированных сайтах для путешественников остаются основным источником информации. Более 72% туристов всегда или часто читают отзывы, прежде чем принять решение о том, где остановиться, поесть или чем заняться во время поездки. В среднем пользователи изучают девять отзывов, прежде чем принять решение о бронировании отеля или столика в ресторане. Самым важным при планировании путешествия пользователи называют срок давности отзывов. Почти 80% участников опроса сосредотачивают свое мнение на самых свежих.