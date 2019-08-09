Диетолог рассказала, как правильно есть в самолете

Стало известно, что нужно есть до, во время и после полета. Об этом рассказала британский диетолог и бывшая стюардесса Сара Андерсон.

По мнению эксперта, перелет становится для организма стрессом и влияет на вкусовые рецепторы, от чего в воздухе пассажирам чаще хочется соленой или сладкой пищи. Кроме того, организм обезвоживается, что приводит к более проявлению чувства голода.

Чтобы не переедать в самолете, Андерсон советует заранее выспаться и за несколько дней до полета употреблять богатую витаминами и антиоксидантами пищу (соки, смузи и салаты с белком).

Работе кишечника помогут свекла, квашеная капуста, имбирь и чеснок, считает эксперт.

Эксперт рекомендует взять в салон свои продукты, такие как вареные яйца, сыр, оливки, а также захватить с собой бутылку воды.

В полете Андерсон рекомендует потреблять напитки без сахара, содержащие электролиты, которые помогут воде лучше усвоиться.

В течение суток после перелета специалист советует ввести в рацион миндаль, авокадо и индейку, которые помогут сбалансировать сон. А вот чипсы или полуфабрикаты после полета эксперт есть не советует.