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Минздрав предупреждает: купание в Балтийском море опасно для здоровья 

TURIZM.RU + ещё 1 44 минуты назад
Фото: TURIZM.RU
Медики бьют тревогу из-за обнаружения в водах Балтийского моря бактерии Vibrio vulnificus. Как правило в организм человека эти микроорганизмы попадают двумя способами: при употреблении недостаточно обработанных морепродуктов или при контакте морской воды с открытыми ранами человека во время купания. Хотя у большинства людей, инфицированных бактерией, развиваются только легкие симптомы заболевания, у некоторых возникают опасные для жизни поражения кожи или кровотока. Самым серьезным последствием может быть некротизирующий фасциит — редкая инфекция, которая быстро разрушает кожу и мышечные ткани. Это может привести к ампутации или даже смерти. По словам немецких врачей, в Германии уже зарегистрирован первый смертельный случай от Vibrio vulnificus. Жертвой стала 90-летняя женщина, искупавшаяся в море на местном курорте Мекленбург — Передняя Померания. Также сообщается об обнаружении еще нескольких зараженных.
Ранее тревогу начали бить американские ученые. Опасные микроорганизмы, обитавшие до недавнего времени в теплых водах Мексиканского залива, стали угрожать людям в северных частях Атлантического побережья. Инфекция стала распространяться там, где встретить ее до недавнего времени было просто невозможно. Причинами этого названо изменение климата и повышение температуры океана, из-за чего бактерии начали расширять свой ареол обитания.
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Новости путешествий , Минздрав РФ
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