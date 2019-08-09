Путешественникам на заметку: как не оконфузиться в разных странах мира

Зачастую то, что хорошо для нас с вами, может быть неправильно расценено жителями других государств. И если вы собираетесь провести свой отпуск за границей, то для начала изучите хотя бы элементарные правила поведения в той стране, куда вы собираетесь. В противном случае можно не только попасть впросак, но и нарваться на крупные неприятности. О том, как себя лучше вести с иностранцами — в материале Passion.ru.

Греция

Казалось бы, ну что такого запрещающего могли придумать дружелюбные греки, стремящиеся сделать так, чтобы отдых вам запомнился надолго. Однако даже в этой солнечной стране есть определенные правила, нарушения которых не сулит вам ничего хорошего. Так, например, здесь не принято отчаянно жестикулировать (как в той же Италии) и уж совсем моветоном считается указывать ладонью на кого-нибудь. Подобный жест может расцениваться как оскорбление с последующим выяснением отношений.

Франция

Любвеобильные французы тоже отличились оригинальностью. Например, многие из них нарочно делают вид, что не понимают английский (или любой другой) язык и ждут, пока вы попытаетесь сказать то же самое на их родном языке. Поэтому, если вы планируете поездку в эту страну, то заранее выучите несколько базовых фраз (а заодно и парочку комплиментов), чтобы продемонстрировать свою любезность и добиться желаемого от местных жителей.

Италия

Страстные итальянцы тоже не так просты, как кажется на первый взгляд. В этой стране тоже следует придерживаться определенных правил, если, конечно, вы не хотите, чтобы ваш отдых был безнадежно испорчен. Например, вас ждет штраф в 150 евро за нахождение на муниципальном пляже с 1:00 ночи до 5:00 утра, 1000 евро за занятое, но не использованное (вы бросили свою шляпку или зонтик на пляже рано утром, ушли по своим делам и вернулись только вечером) место на пляже, 200 евро за курение в общественном месте, 10 тысяч евро за приобретение подделок и контрафактных товаров. Кроме того, здесь принято обращаться к собеседнику на «ты», обнимать его во время разговора или держать за руку, целовать в знак приветствия или прощания даже незнакомцев и не оставлять чаевые в ресторанах (как правило, они уже включены в общий счет).

ОАЭ

Законы в Арабских Эмиратах весьма строгие, поэтому заранее разузнайте обо всех нюансах, чтобы не нарваться на неприятности в этой стране. Например, за употребление алкоголя (кроме предназначенных для этого мест, барах при отелях или ночных клубах) вам может грозить штраф. Нахождение в общественном месте в нетрезвом виде, в неподобающей одежде (или вовсе без нее) в общественном месте и на пляжах, проявление любви и нежности к своему партнеру прилюдно, фотографирование местных жителей (особенно женщин), употребление определенных лекарств и запрещенных веществ, курение в неположенном месте или курение электронных сигарет, ругань и агрессивные жесты тоже может добавить вам немало проблем, поэтому постарайтесь соблюдать эти правила.

Австрия

Если вы не хотите нарваться на разборки с правоохранительными органами в этой стране, то просто запомните, что здесь запрещено любое оскорбление чести и достоинства человека.

Португалия

В этой стране не принято зевать и потягиваться в общественных местах. Кроме того, не стоит обсуждать прилюдно свои проблемы (особенно те, что касаются вашей семьи и детей), сравнивать португальцев с испанцами (они оскорбятся), ловить и продавать мидий и других моллюсков, оставлять ценные вещи на пляже или на улице, использовать звуковой сигнал в населенных пунктах и так далее.

Великобритания

Что касается чопорной Великобритании, то в этой стране, например, поднимание бровей будет расцениваться как крайне скептическое отношение к собеседнику (поэтому следите за своей мимикой и жестикуляцией, на всякий случай). Хлопать друг друга по плечу в знак приветствия, целовать руку даме, пылко выражать свои эмоции, поднимать вверх два пальца (указательный и средний), знаком «V», курить в общественных местах (в том числе ресторанах и пабах), скандалить и окольными путями пытаться обойти очередь здесь тоже считается неприличным и даже оскорбительным.

Нидерланды

Дисциплина здесь превыше всего! Поэтому, если вы не хотите нажить себе неприятностей, то постарайтесь ее не нарушать. Например, прогуливаться строго по отведенным для этого дорожкам, не заходя на зону, предназначенную для велосипедистов или автомобилей.

Швеция

Это только кажется, что в Швеции каждый человек может свободно делать, то, что ему заблагорассудится. На самом же деле, здесь необходимо уважать (и соблюдать) личное пространство, не подходить слишком близко к собеседнику во время разговора, не прижиматься к людям в общественном транспорте и не стоять вплотную к малознакомым людям.

Дания

В этой скандинавской стране, например, можно не платить в ресторане за обед, если, по вашему мнению, блюдо было не сытным, и вы не наелись. Кроме того, в Дании все автомобилисты должны ездить со включенными фарами, иначе можно нарваться на штраф в $100. Есть бутерброды здесь следует исключительно при помощи вилки и ножа, в противном случае вы оскорбите датчан. Разговаривать во время еды также считается дурным тоном, поэтому дождитесь окончания трапезы и лишь затем задавайте вопросы собеседнику. Выкидывать пластиковые бутылки, опаздывать на встречу, целоваться прилюдно, курить в общественных местах, приобретать контрафактный товар, использовать шифровальные программы или плакать с открытыми глазами тут тоже запрещено.

Индия

Тем, кто собирается посетить эту страну, полезно будет узнать, что нежелание или неумение торговаться здесь будет расценено как оскорбление. Поэтому, если вы хотите высказать уважение к продавцу и продемонстрировать свою доброжелательность, то торгуйтесь, даже если в этом нет особой нужды. Кроме того, не стоит пытаться попасть в храм, куда доступ иностранцам запрещен, дотрагиваться до незнакомых людей, особенно детей, или фотографировать окружающих без их согласия тоже считается недопустимым. Покупать и употреблять запрещенные вещества в этой стране не стоит, если, конечно, вы не хотите иметь проблемы с полицией.

Япония

В стране восходящего солнца тоже царят свои законы, которые необходимо исполнять, чтобы сберечь свои нервы и не испортить отпуск. Так, например, оставлять чаевые здесь не положено, это считается оскорбительным. Кроме того, здесь не стоит входить в дом в обуви (ее обязательно стоит снимать), не залезать в ванну, если перед этим вы не очистили свое тело (звучит комично, но японцы воспринимают ванные процедуры не как способ очиститься, а как медитацию и релаксацию), не пить и не перекусывать на ходу, не заправлять рис соевым соусом, не наливать себе напитки самостоятельно, не разговаривать по телефону в общественных местах (или сделать это максимально тихо, чтобы не мешать окружающим), не прикасаться к людям и не проявлять своих чувств на публике, не мусорить и не использовать запрещенные вещества.

Текст: Юлия Кальницкая