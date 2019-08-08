5 самых опасных взлетно-посадочных полос аэропортов

Вы достаточно смелы, чтобы приземлиться на эти 5 самых опасных взлетно-посадочных полос аэропортов? Посмотрим правде в глаза: путешествия могут быть довольно напряженными время от времени, и это касается не только планирования логистики и обеспечения того, чтобы все было в порядке.

Не все страхи перед полетом неоправданны. Так, некоторые из направлений имеют худшие взлетно-посадочные полосы в аэропортах. Если вы один из многих людей, страдающих фобией, информационное агентство «Экспресс-Новости» предупреждает: держитесь подальше от этих самых опасных взлетно-посадочных полос аэропортов.

Международный аэропорт Гибралтар, Гибралтар

Этот аэропорт может выглядеть совершенно нормально, на первый взгляд. Однако при ближайшем рассмотрении вы можете изменить свое мнение. Исключительная особенность этого аэропорта — основная посадочная полоса, которая проходит через главную улицу города. Каждый раз, когда самолет должен приземлиться или взлететь, транспортные средства в населенном пункте должны остановиться.

Ледяная взлетно-посадочная полоса, Антарктида

Ледяная взлетно-посадочная полоса — одна из трех основных взлетно-посадочных полос, используемая для доставки грузов и исследователей на станцию Мак-Мердо в Антарктиде. Она был разработана, чтобы позволить Boeing 757 доставлять туда пассажиров. Как вы, вероятно, можете себе представить, реальные опасности для этого аэропорта связаны главным образом с экстремальными погодными условиями. Дизайн или расположение аэропорта не так уж и плохи.

Аэропорт Густава III, Сен-Бартелеми

В этом аэропорту невероятно короткая взлетно-посадочная полоса. Обычно на ней размещаются небольшие самолеты, перевозящие менее двадцати пассажиров. Взлетно-посадочная полоса находится у подножия склона, который заканчивается на пляже. Кроме того, самолеты проявляют осторожность при заходе на посадку из-за движения на вершине холма. Абсолютная изюминка в этом аэропорту — взлет. Он буквально происходит над головами людей, которым может не повезти оказаться рядом.

Аэропорт Камдо Бамда, Тибет

Тибет расположен в самых высоких горах мира Гималаях. Таким образом, Камдо Бамда является одним из самых высоко расположенных аэропортов в мире. Он был создан в районе, который находится на высоте 14 000 футов над уровнем моря. Хорошей новостью является то, что его взлетно-посадочная полоса длиной 3,5 мили считается самой длинной в мире. Однако низкая концентрация кислорода на такой высоте может вызвать некоторый дискомфорт для новичков. И это не единственная проблема. Высотный подъем также снижает эксплуатационные характеристики авиационных двигателей, что делает посадку кошмарной для всех в самолете.

Аэропорт имени Хуанхо Э. Ираускина, остров Саба

Этот аэропорт — не более, чем взлетно-посадочная полоса длиной 1300 футов. Она окружена высокими скалами, очень близко подходит к крутому склону, ведущему прямо к океану. Большие самолеты даже не пытаются приземлиться там.