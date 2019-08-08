«Страшно смотреть, как умирает Сибирь»

Туристка поделилась впечатлениями от круиза по Лене

Мы редко публикуем путевые заметки, но отзыв Светланы Кравцовой о речном круизе по Лене, которым она поделилась в Фейсбуке, заслуживает этого хотя бы потому, что мало кто из туристов бывал в Якутии. А еще автор описывает проблемы, выходящие далеко за рамки туризма: экономический упадок, таежные пожары и глобальное потепление. HotLine.travel размещает рассказ с разрешения автора и предлагает принять участие в опросе.

«Наконец закончился наш круиз по великой сибирской реке Лене. Почти две недели без какой-либо связи. Связь отсутствовала не только у нас, но и заодно у капитана. Какая-то мифическая спутниковая вроде как существовала, но звонить он бегал к рыбакам на берег в наши редкие туда десанты. Что хочется сказать: всё получилось по-нашему, по-бразильски. Или, как водится, по-русски. Или по-якутски. Сначала поднялись до Ленских столбов, потом спускались 2000 км до Тикси. Страшно смотреть, как умирает Сибирь. Даже до диалектического материализма тут кошмар был. Теперь и он пришел в упадок.

В Жиганске нас на берег должен был доставить паром. Но он ушел куда-то «по своим делам» и не вернулся. Что и хорошо. Потому что на обратном пути нам удалось на него попасть. Сомневаюсь, что он моложе самого Жиганска.

В Тикси пришвартоваться не смогли. Причала как такового нет. Швартовка происходит к старой ржавой барже. За два дня до нашего прихода был шторм и ее оторвало. Так и не поняла, от чего. В нашей группе три четверти иностранцев. Они вообще ничего не поняли: 1) как в принципе можно швартоваться к барже; 2) почему она ничья и 3) где вообще причал. Разговор с капитаном не получился, поскольку говорили на разных языках в прямом и переносном смысле слова. Взамен Тикси решили зайти в Натару, где благополучно сели на мель. Полтора суток (могло быть и трое при местных расстояниях) ждали буксир, который с трудом, но таки выдернул нас. Чтобы вы понимали — виноваты исключительно погодные условия (холодно и ветер за полярным кругом в этом году. Обычно, видимо, Сочи) и река Лена, которая, зараза, то опускается, то поднимается.

Дальше всё покрылось смогом от пожаров. Тайга горит. Никто ее не тушит, пока огонь не подходит к крупным городам. А поскольку их тут нет, то и тратиться не стоит. Иллюминатор не открыть, на палубу не выйти. Если выйти, то только в скафандре. Одно я точно поняла: человеком заканчивается пищевая цепочка, с него и начинается. Гнус пролазит везде и прокусывает всё. Причем если место укуса комара чешется пару дней, место укуса гнуса — две недели. Хуже, когда жарко.

Больше всего страдают олени. Гнус забивает им носики, и они умирают от асфиксии. Поэтому, если они вовремя не уйдут на север, им грозит неминуемая гибель. В Арктике скорость глобального потепления в 2 раза выше, чем в других частях планеты. Это сильно угрожает и без того не очень многочисленной популяции животных. Но только не гнусному гнусу. Его популяция как раз растет.

Последний привал тоже не удался. Поднялся ветер и дождь. Немного погуляли по берегу. Кругом валяются чьи-то кости. Не знаю, кем они были раньше и кто слопал их хозяев. Вообще Арктика сильно засорена. Как везде, человек постарался. В основном это последствия северного завоза. Ржавые бочки, цистерны, пластик. Дома строили без фундамента, прямо на земле. Из-за этого они все перекосившиеся, убогие. Сейчас прогревают мерзлоту, вбивают сваи и строят избушки на курьих ножках. По-прежнему деревянные. Но все поселки заливает каждый год. Топят соляркой и углем.

Алкоголь продают только в Якутске и Тикси. И только с 2 до 7. Но летом он всё равно распространяется по всей Лене. Была стоянка в рыбацкой артели. Молодой мужик-крымчанин Алексей выкупил кусок острова и взял в аренду 50 км реки. Сухой закон. Штраф 50 000. Рыбаки за путину зарабатывают по миллиону. Живут на Лене с апреля по октябрь. Зимой остается один сторож. Несколько холодильников для шоковой заморозки рыбы, вертолет каждый день выслеживает браконьеров. В Алексея уже несколько раз стреляли.

Вот чего наелись, так это рыбы. Осетр, нельма, чир, щука. Просто праздник живота.

Директор ресторана, строгая, но улыбчивая тетечка, очень похожая на заведующую моем детским садиком, бдительно следит, чтоб всем всё понравилось. Так что отлынивать от еды нельзя. На борту две группы: русские с немцами и новозеландцы со шведами. Ну и несколько поляков, швейцарцев и еще кого-то. Мы практически не пересекаемся, так как едим в две смены.

Вообще претензия к кухне только одна — слишком вкусно готовила. Чем и спасла от совсем уж гибельного впечатления этот круиз.

Отдельно хочется рассказать о безопасности нашего плавучего дома. На борту имелись две спасательные шлюпки на 36 человек при загрузке в 205. Остальное — плоты. Лена в месте впадения Вилюя разливается на 35 км. Волны достигают 2-3 м. Температура воды понятна. Средний возраст туристов 70 лет. Когда застряли на мели, выяснилось, что помпы нет. Воду в случае пробоины откачать нечем. Про огнетушитель я спрашивать побоялась. Можно еще долго рассказывать или показывать. Не перестаю удивляться нашему неизбывному оптимизму. Погожу, пожалуй, с патриотизмом до лучших времен».

P. S. Четырнадцатидневный круиз по маршруту Якутск — Тикси — Якутск Светлана приобрела в компании «Ленатурфлот» (цена на двоих — от 234 000 рублей). Таких туров, по ее словам, всего четыре за навигацию. Заказывать нужно за год вперед.