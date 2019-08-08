Авиакомпания попала в скандал из-за фото

Британская авиакомпания-лоукостер EasyJet угодила в скандал из-за одного фото в соцсетях. Так, один из пассажиров рейса Лондон — Женева опубликовал в Twitter необычный снимок. На фото женщина сидит в пассажирском кресле, с отвалившейся спинкой.

Matthew Harris/Twitter

«Как такое вообще может произойти?», — подписал снимок возмущенный пассажир.

Оказывается, обнаружив проблему, стюардесса попросила женщину подождать, пока пассажиры займут свои места. Женщина молча ждала. Ее пересадили, только когда стало понятно, что на борту остались свободные кресла.

Официальный аккаунт авиакомпании решил избавиться от проблемы, просто попросив внимательного мужчину удалить фото. Однако тот отказался, заметив, что неясно как бы решилась судьба невезучей пассажирки, если бы свободных мест на борту не оказалось.

Возмущенные пользователи Сети, в свою очередь, стали атаковать Twitter лоукостера, отмечая «ужасный сервис» и «отвратительное отношение к пассажирам». Еще больше их взбесило, что авиакомпания попросту хотела «замести следы».