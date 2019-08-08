Как не стать жертвой грабителей в поездке

«Когда я собиралась в первое серьезное путешествие по Южной Америке, то прочитала множество отчетов путешественников, — рассказывает наш автор Евгения Письман. — Почти в каждом из них турист расставался с деньгами, карточкой, фотоаппаратом и даже паспортом. Пришлось изучить типичные ситуации воровства и найти способы, как их избежать». Эти меры предосторожности одинаково применимы как для путешествия по Южной Америке, так и для романтической поездки в Париж. Разбираем на примерах.

Карманники украли деньги

«В метро в Праге из кармана шорт украли кредитку и до ее блокировки успели за 20 минут по системе PayPass провести 15 операций на 70 евро…»

Задние карманы джинсов и шорт так и называют — «чужой карман», потому что деньги и карты изъять из него проще всего. Из боковых карманов сложнее, но тоже возможно. Поэтому деньги и карты лучше носить в специальной поясной сумке под одеждой. Или положить во внутренний карман. Еще лучше — распределить по разным местам.

Ограбили в неблагополучном районе

«В 2 часа ночи возвращались с другом с пляжа Копакабана к себе в отель. На одном из перекрестков стояла небольшая толпа молодых девчонок, которые, увидев нас, радостно бросились предлагать пуститься с ними во все тяжкие. Девчонки были отправлены по домам, а мы продолжили свой путь. Всё общение заняло секунд пять. Итог: у меня срезали с руки швейцарские часы, а у друга из кармана 50 баксов…»

Отправляясь на прогулку по пляжу Копакабана в Рио-де-Жанейро, нужно взять такую сумму денег, с которой вы готовы безболезненно расстаться. Чтобы хватило на две кайпириньи и шашлычок шураско, не больше. Швейцарские часы лучше в поездку вообще не брать, как и десятый айфон. То же правило можно применить и к Европе — выходя из отеля, чтобы увидеть Рим или Париж, взять такую сумму, чтобы хватило на день, а «золотой запас» оставить в сейфе гостиницы.

Сняли все деньги с карт

«У нас грабанули карты, у всех троих, пока мы беззаботно пребывали в джунглях. Обчистили всё под ноль. Карты отсканировали в банкомате в аэропорту… Деньги снимали у всех троих практически одновременно, с периодичностью в одну минуту. В джунглях у нас не было мобильной связи, поэтому никто ничего не мог отследить».

Оптимальный вариант — хранить деньги на счете и переводить себе понемногу на карту по мере необходимости. Так, даже если карта скомпрометирована и вы вдруг не получаете смс-уведомлений о снятии, — больше, чем 300 долларов, которые вы себе перевели, злоумышленники не снимут. А основная сумма безопасно останется лежать на счете.

К основным картам рекомендую сделать дополнительные — если основную украдут, всегда можно ее заблокировать и достать дополнительную. Лучше распределить деньги на счетах разных банков, а не полагаться на один.

Сорвали фотоаппарат

«Возвращались в гостиницу — у меня старенький Olimpus на ремешке через плечо, у мужа — новый недорогой Nikon на шее и дорогая новая полузеркалка Sony, купленная за неделю до поездки. Подходим к гостинице, я поворачиваюсь к двери, чувствую какой-то толчок — смотрю на грудь, вижу болтающийся от фотосумки ремешок, потом перевожу взгляд и вижу упавшего рядом с собой молодого парня. Потом он мгновенно вскакивает и, хромая, бежит вверх по улице. Я опять смотрю на себя и понимаю, что у меня нет фотоаппарата. Я говорю мужу: «А где мой аппарат? Он украл мой фотоаппарат».

Мораль сей басни: не носить приличный фотоаппарат на шее в не самых благополучных местах. В Париже с вас вряд ли сдернут фотоаппарат, а вечером у вокзала в Неаполе — с удовольствием. Поэтому, сделав кадр мечты, уберите дорогой фотоаппарат. Лучше не в брендовую фотосумку, а в неприметный рюкзак.

Отвлекли и обчистили карманы

«Около кафедрального собора в парке какая-то испанка с напарницей дали мне в руки какое-то растение с фразами «Санта-Мария», попросили 10 центов… Я посмотрел мелочь, там не было 10 центов, я дал 1 евро. Она сказала, что 1 евро не нужен, и стала запихивать мне евро обратно в карман… Через пару секунд до меня дошло, что происходит. Я проверил карман — там нет 50 евро».

Вручение цветочка в честь неведомого праздника, просьба подписать петицию в помощь голодающим животным в Африке или «Ой, я вас испачкал, простите», и с вашего пальто начинают счищать соус или мел — всё это способы отвлечь внимание и проверить ваши карманы. Правило № 1: ваши карманы должны быть пусты, потому что для денег есть более надежные места. Правило № 2: присматривайтесь, кто вас окружает, и обходите евроцыганок и активистов с петицией стороной.

Украли сумку в кафе

«Пришли на завтрак, сели в тенечек под навес. Завтракали, мило беседуя. А позавтракав, обнаружили отсутствие небольшой мужской сумочки, в которой лежали все наши деньги и документы. Да. Мы сами дураки и виноваты. А нефиг было вешать сумку на спинку стула! Но! Это был, напомню, 5* Hotel Continental! Венеция, Сан-Марко. Семь утра!»

Ни пятизвездочный отель, ни прекрасная Венеция, ни семь утра не спасают воришку от искушения сдернуть сумочку со спинки стула. Поэтому базовая безопасность в уличных и не только кафе — перекинуть ремешок сумочки через плечо и положить себе на колени. Пусть не по правилам этикета, но надежно.

Украли паспорт

«Вчера ночью банально сорвали сумку с плеча. Про деньги, кредитки, телефон, фотик, блокнот с записями, ключи от апартов не говорю, дело наживное. Но вот зачем вечером таскать с собой паспорт?! Забыла выложить, а днем шопилась, такс-фри, блин…»

Пословица «Всё свое ношу с собой» не работает в отношении загранпаспорта. Если вы не хотите добывать «свидетельство о возвращении в Россию» в ближайшем генконсульстве, оставьте паспорт в отеле. Так надежнее.

И что в итоге?

Карманники, воришки, грабители и прочая братия существуют. На каждого хитрого туриста найдется еще более изобретательный воришка, это факт. Но если вы будете придерживаться базовых правил безопасности, встреча с карманниками либо не случится, либо окончится неудачей. Карманника, разумеется, — который рассчитывал на щедрую добычу, а получил прожиточный минимум на день. Путешествуйте, друзья, — мир сам себя не посмотрит. Не теряйте бдительности, и всё будет хорошо!