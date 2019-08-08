Авиабилеты в Испанию в августе подешевели

Цена авиабилетов в Барселону снизилась в августе на 11% по сравнению с июльскими тарифами. Средняя стоимость перелета round trip из российских городов в столицу Испании составила 21 тыс. рублей. Такие данные приводит Аviasales 8 августа.

На отдельные даты можно найти билеты из Москвы в Барселону и обратно за 16,5 тыс. рублей, но таких предложений немного. «Цены на перелеты в августе с возвращением в сентябре всегда ниже, чем в июле, — поток сокращается за счет путешественников с детьми, которым нужно идти в школу. А прайсы первых двух недель примерно сопоставимы с июльскими», — объясняет генеральный директор туроператора «Амиго-С» Сергей Великаданов.

При этом, по его словам, не стоит сбрасывать со счетов экономическую обстановку. Рынок стагнирует в принципе, и на испанском направлении также можно говорить о некотором снижении турпотока по сравнению с прошлогодними показателями.

В этой ситуации в более выигрышном положении оказываются те компании, которые формируют турпакеты на основе чартерной перевозки. Так, в пресс-службе туроператора «Библио-Глобус» отмечают, что спрос на туры в Испанию превышает прошлогодний на 30%. Глубина бронирования достигает октября, что на 1–1,5 месяца больше, чем в прошлом году.