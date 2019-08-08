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Почему некоторые считают, что Черное море взорвется 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Черное море — одно из самых странных морей на Земле. Начать с того, что оно наполовину "живое", а наполовину — "мертвое", о чем ученые знают с 1890-го года. До глубины в 100 метров в Черном море сосредоточено 99% всей жизни. А ниже 200 метров начинается вода, не содержащая кислорода, где могут жить только анаэробные бактерии, выделяющие сероводород. Также сероводород в море поступает через трещины в земной коре.
В обычных морях воды перемешиваются шторами и течениями. В Черном смешение воды протекает чрезвычайно медленно и занимает тысячи лет. Связано это с тем, что вода поступает двумя способами: речная, "легкая" — из рек, соленая, "тяжелая" — из Мраморного моря по дну Босфорского залива с помощью нижнебосфорского течения.
Есть теория, что Черное море — это океан в зародыше. За 100 лет его берега расширяются на 20-25 сантиметров.
По другой версии, Черное море стало бомбой замедленного действия. Ведь сероводород взрывается при контакте с воздухом, а в Черном море его накопилось не менее 3 млрд тонн. В глубоководных осадках на дне моря также обнаружены от 25 до 49 триллионов кубометров метана. Что, если все это достигнет поверхности в результате землятресения или другой природной катастрофы?
Однако ученые успокаивают: для того, чтобы море взорвалось, нужен не просто наличие сероводорода в воде, а пузырь газа с концентрацией молекул сероводорода на несколько порядков больше реальной. А в верхних слоях воды сероводород естественным образом окисляется, образуя сульфаты и сульфидные формы серы. В целом сероводород в Черном море — не столько угроза экологии, сколько неисчераемый запас полезного сырья.
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