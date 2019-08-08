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Туристы на Майорке жалуются вонь с моря 

TURIZM.RU 48 минут назад
Фото: TURIZM.RU
На одном из пляжей популярного курорта Пагера на испанской Майорке произошло настоящее ЧП. Из-за затора канализационной системы сточные воды попали в море. В итоге властям пришлось временно закрыть пляж для посетителей. В компании, отвечающей за уборку отходов в городе, заявили, что на данный момент авария устранена специальными службами, а морское побережье находится в процессе очистки от сточных вод. В ближайшие дни пляж обещают открыть. О досадном инциденте в разгар сезона туристам напоминает неприятный запах, распространившийся по побережью.
Еще один удар по комфортному отдыху туристов на Майорке в скором времени могут нанести конторы по сбору и утилизации мусора. С 22 августа на острове начнется бессрочная забастовка их сотрудников. Если до этого дня властям не удастся договориться с протестующими, то туристов будут ожидать горы мусора возле отелей. Участвовать в забастовке намерены сотрудники четырех компаний, что затронет всю территорию острова за исключением Пальмы и Кальвии.
Ранее стало известно, что на соседнем с Майоркой острове Ибице планируется забастовка горничных. Постояльцев местных объектов размещения уже предупредили, что комнаты на протяжении нескольких дней останутся без уборки и чистого белья. Забастовка изначально планировалась еще в конце июля, однако была перенесена.
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