Автобус с туристами улетел в пропасть под Новороссийском

Накануне, 7 августа, в Краснодарском крае произошла авария с участием экскурсионного автобуса и внедорожника. В автобусе находился 41 человек, включая водителя и гида, передает "Интерфакс".

В причинах трагедии еще предстоит разораться, высказываются различные версии. По одной из них, водитель мог заснуть за рулем, на это говорит отсутствие тормозного следа, и выехать на встречную полосу движения, где произошло лобовое столкновение с внедорожником. Несмотря на попытки водителя автомобиля затормозить, оба транспортных средства сорвались с обрыва.

Пострадало более 30 человек, погибли трое — взрослый и двое детей — все они находились в легковом автомобиле. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.