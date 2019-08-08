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Автобус с туристами улетел в пропасть под Новороссийском 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Накануне, 7 августа, в Краснодарском крае произошла авария с участием экскурсионного автобуса и внедорожника. В автобусе находился 41 человек, включая водителя и гида, передает "Интерфакс".
В причинах трагедии еще предстоит разораться, высказываются различные версии. По одной из них, водитель мог заснуть за рулем, на это говорит отсутствие тормозного следа, и выехать на встречную полосу движения, где произошло лобовое столкновение с внедорожником. Несмотря на попытки водителя автомобиля затормозить, оба транспортных средства сорвались с обрыва.
Пострадало более 30 человек, погибли трое — взрослый и двое детей — все они находились в легковом автомобиле. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.
Новости путешествий , Интерфакс
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