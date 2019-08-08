Как отличить трансвестита в Таиланде

По официальным данным, в Тае 10 000 транссексуалов, по неофициальным — до 200 000. Получить разрешение на смену пола здесь достаточно просто, а гормональная терапия и пластическая хирургия в стране — одна из лучших в мире. Правда, стоит это недешево от $30 000 до 50 000. Поэтому многие идут на «полумеры» и изменяют внешность лишь частично.

По делам вашим…

Сами тайцы не испытывают по отношению к трансам негативных эмоций и никого не осуждают. Жители Таиланда — буддисты, а потому верят в вечное вращение сансары и множественное перевоплощение души реинкарнацию. Они считают, что и в таком виде люди отрабатывают карму и расплачиваются за ошибки прошлой жизни. А раз так, зачем добавлять им страданий?!

Есть и еще одна версия наличия в Тае такого количества людей «третьего пола», более современная. В 40-е годы прошлого века, когда здесь базировались американцы, а уровень жизни был очень низким, для бедных семей сменить пол мальчика был единственным способом заработать. Но эти времена далеко позади, и сегодня это вполне осознанный и добровольный выбор. Более того, среди людей «третьего пола» много популярных моделей, певцов, кинозвезд. Их постоянно вносят в списки «самых красивых лиц мира», они принимают участие в международных курсах красоты. Чемпион по тайскому боксу Нонг Тум стал профессионально заниматься кикбоксингом именно для того, чтобы заработать на операцию по смене пола. И к 25 годам это ему удалось. Девушка получилась явно опасная.

Кто ты будешь такой?

Вот несколько способов отличить мальчика от девочки в Тае.

Катои очень красивы. Иногда гораздо больше, чем настоящие женщины. Для них здесь даже придумали специальный термин «женщина высшего качества». Но если хотите точно знать, кто перед вами, обратите внимание на следующие части тела:

— у девушек обычно узкие плечи и широкие бедра, в то время как у ледибойз все наоборот;

— женские предплечья немного согнуты, а мужские прямые;

— не надейтесь заметить кадык, поскольку он, как правило, удален пластическим хирургом;

— средний рост тайской женщины составляет 157 см, а мужчины — 167 см. Делайте выводы!

Внимание на лицо

— у мужчин обычно более высокая линия роста волос, чем у женщин;

— у мужчин более выпуклый лоб, у женщин он гладкий и плоский;

— брови у женщин обычно расположены выше, и верхние веки больше;

— мужские челюсти шире, выше и часто имеют острый угол.

Послушайте, как она говорит

— ледибои, особенно «недавние», стараются говорить более высоким голосом, чтобы больше походить на девушек;

— да и ведут они себя более агрессивно, женщины в Тае, даже определенных профессий, достаточно скромны.

Руки выдают не только возраст женщины, но и половую принадлежность.

— как правило, у мужчин руки больше, чем у женщин. И кожа у девушек более гладкая и мягкая;

— если ее безымянный палец короче указательного, то она, скорее всего, он.

Дэнс, дэнс, дэнс. Если увидите красивую девушку в баре, обратите внимание, как она танцует. Мужчины не умеют двигаться как женщины, и чаще всего просто стоят, когда играет музыка.

Играет ли она со своими волосами? Ледибои почти всегда суетятся со своими волосами, потому что не привыкли к длинной прическе и поначалу очень стесняются этого.

Места дислокации

Посмотрите на карту города, поговорите с местными жителями перед выходом, особенно в Бангкоке, Паттайе и на Пхукете. Например, район Сои 6, Уолкин стрит или Бич Роуд в Паттайе хорошо известны тем, что здесь много гоу-гоу баров, где можно найти развлечения совершенно определенного рода.

Вы леди? Как говорилось выше, тайцы довольно терпимы, а поэтому совершенно не стыдятся признаваться в своей половой принадлежности. Конечно, ледибой может расстроиться из-за того, что вы думаете, что он не женщина, но, если вы спросите осторожно и вежливо, вам ответят честно.

Самый надежный способ. Ни один из предыдущих методов не дает стопроцентной гарантии. А единственный надежный — просто попросить удостоверение личности. В настоящее время все паспорта в стране оформляются на тайском и английском языках. Можете сказать, что просто хотите проверить возраст. В паспорте указывается пол по рождению, однако для лиц «третьего пола» существует определенная пометка и присутствует еще одна фотография.

Каждому — свое

Ну, и наконец, как и местные жители, уважайте этих людей! Они тоже заслуживают человеческого и терпимого отношения. Если вы не хотите иметь с ними ничего общего, просто вежливо откажитесь от предложенных услуг и идите дальше своей дорогой. Ключевое слово — вежливо. Помните о череде перерождений в другой жизни и в другом теле. Вдруг вы перевоплотитесь в тайского транса? Это, конечно, шутка. А вот о чем шутить не надо — возмездие может прийти не через много лет, а сразу. Если вы допустите грубость или насмешки, вам могут ответить. Гормональный фон у ледибойз нестабилен, а силой они обладают совсем не женской. Так что несколько раз подумайте, прежде чем негативно высказываться в их адрес.