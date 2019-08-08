Ростуризм встал на защиту авиапассажиров

Федеральное агентство по туризму заявило о необходимости соблюдения туроператорами ряда правил информирования туристов в случае задержки чартерного рейса, а также их размещения в отеле при срывах полетной программы. Так, регулятор требует от компаний публиковать на своих интернет-сайтах оперативную информацию о причинах задержки, планируемом времени вылета или прилета, полагающихся туристам в связи с задержкой услугах и другие необходимые в такой ситуации сведения. Другое нововведение касается трансфера туристов. Туроператорам настоятельно рекомендуют в случаях задержки чартера на территории иностранного государства доставлять своих клиентов в аэропорт отправления с учетом планируемого времени задержки, то есть, непосредственно к самолету, а не за полсуток заранее, как это порой случается. Разумеется, туристов необходимо заблаговременно предупредить об этом.

В самой Ассоциации туроператоров России пояснили, что Ростуризм просит компании упростить для туристов и для регулятора получение актуальной информации о статусе того или иного задерживающегося рейса. Это особенно важно при смене аэропорта, типа воздушного судна, авиакомпании или времени вылета. Во-вторых, от туроператоров требуют не допускать случаев, когда туристов, несмотря на задержку рейса, выселяют из отеля и везут в аэропорт, где им приходится проводить по несколько часов в ожидании вылета.

В начале августа Ростуризм сообщил об исключении в июле 2019 года 69 туроператоров из единого федерального реестра. Как стало известно, большинство из них были исключены по причине непредоставления информации о финансовом обеспечении ответственности перед туристами на новый срок. Представители Ростуризма отметили, что крупных компаний в этом списке нет. Всего на начало августа в реестре числятся более 4 400 туроператоров.

Исключенные компании не имеют право формировать и реализовывать турпродукт в сфере выездного туризма, однако они должны исполнить все свои обязательства по ранее заключенным договорам. Это значит, что туристы пострадать не должны ни в коем случае. Как только компании в установленном порядке направят подтверждающие документы о финансовом обеспечении в Ростуризм, они будут восстановлены в реестре.