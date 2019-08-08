Туристы рассказали, как ищут отели

Как показал опрос портала HotLine.travel, большинство читателей при бронировании отелей чаще всего обращается за помощью к Booking.com. На 8 июля из 183 проголосовавших 55% пользуются этим сервисом несколько раз в год. 26% ищут там отели не чаще 1-2 раз в год. К турагентам или туроператорам с этим вопросом идут 13%, а 5,5% запрашивают бронь напрямую у отелей.

Напомним, опрос сопровождал статью «Госрегулирование для Booking.com: за и против», в которой отмечалось, что монополист рынка онлайн-бронирования отелей стал слишком значимым. И итоги опроса наглядно это демонстрируют.

Как отмечают эксперты, в сфере индивидуальных бронирований сервис контролирует более 70% рынка — такое «всевластие» ограничивает деятельность отечественных аналогов. По мнению некоторых представителей турбизнеса, государству следовало бы ограничить его в возможностях — например, как в Турции, где с 2107 года запрещено бронировать отели внутри страны посредством данного сервиса.

Однако возникает вопрос: кто его заменит? По оценке вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России Вадима Прасова , сервисы онлайн-бронирования в нашей стране существуют, но до американской компании им очень далеко.

Очевидно, что результаты опроса отражают интересы, прежде всего, частных путешественников. Но не стоит забывать и о туроператорах, которые обслуживают миллионы туристов. Например, говоря о приобретении «Библио-Глобуса», Thomas Cook Group аргументировал это в том числе и тем, что российская компания имеет около 3 млн российских клиентов.