Когда выгоднее брать отпуск, чтобы не потерять в деньгах

Многие не знают, что от месяца к месяцу отпускные дни можно считать более или менее выгодными. Это зависит от нескольких факторов, которые зачастую при выборе дней для отдыха не учитываются уставшими от трудовых будней работниками. А зря.

Сэкономить несколько тысяч рублей можно, правильно выбирая даты своего отпуска.

Главное правило — чем меньше рабочих дней в месяце, тем он менее выгоден для того, чтобы брать заслуженный отдых. Потому что отпускные считаются из фактически отработанных дней.

Простой пример. Допустим, вы хотите взять отпуск в январе. Это самый невыгодный месяц во всем году, так как в нем мало рабочих дней и много праздничных — отпускных вы получите куда меньше, чем, к примеру, в августе. В последнем месяце лета много рабочих дней и нет никаких праздников!

Если хотите выиграть в деньгах, присоединяйте к рабочим дням выходные. Желаете в отпуск на неделю? Отлично. Выплату вам рассчитают за все семь дней отпуска, а зарплату бы вам заплатили бы всего за пять рабочих.

Помните, на праздничные нерабочие дни отпускные не начисляются. Поэтому, если на ваш отпуск выпадают один или несколько праздничных дат, лучше согласовать это дополнительно с отделом кадров. Удобнее всего присоединять отпуск к праздникам, выбирая даты до или после них. Если же праздничный день выпадает на середину, то лучше договориться с отделом кадров и написать два заявления на отпуск — на даты до и после.