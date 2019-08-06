Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперт оценил риски туризма в Чернобыле 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Туристы, соблюдающие правила посещения чернобыльской зоны отчуждения, ничем не рискуют: с точки зрения радиационного облучения визит туда будет не опаснее посещения рентгенологического кабинета, заявила заместитель генерального директора по науке и биомедицинским технологиям Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна Наталия Шандала.
Выступая во вторник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", Шандала подчеркнула, что туристам в Чернобыле необходимо строго придерживаться правил нахождения в зоне отчуждения и ходить в пределах отведенного времени и только по специально установленным маршрутам, проложенным в радиационно безопасных местах, поскольку там есть локальные участки радиоактивного загрязнения.
"Человек, который примет участие в этой экскурсии, получит примерную дозу, которая будет сопоставима с флюорографией или же с длительным перелетом из Москвы до Владивостока", — сказала эксперт.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предполагает создание в Чернобыльской зоне отчуждения зеленого коридора для туристов.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался ядерный реактор четвертого энергоблока станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
Последние новости
Подросток выхватил сына у женщины и сбросил с десятого этажа Умер автор песни "Снег кружится" Сергей Березин Трамп в ярости: Китай обвалил юань в ответ на тарифы
Комментарии
Новости путешествий , Владимир Зеленский , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Когда брать отпуск, чтобы не потерять в деньгах3
Объяснена страсть россиян к очередям в аэропортах
Названы сокровища Португалии, скрытые от туристов
Названы самые популярные в мире авиакомпании
Выплату компенсаций за задержку рейсов упростили
Видео
12:04
Заброшенные города бывшего СССР
Новости путешествий
00:36
Куда ездят туристки ради женского удовольствия
Новости путешествий
04:16
Острова, на которые точно не стоит ехать
Новости путешествий
00:16
Российский турист погиб во время шторма в Абхазии
Новости путешествий
01:19
Россиянам советуют быть бдительнее в Таиланде
Новости путешествий
04:28
Почему в России ж/д колея шире, чем в Европе
Новости путешествий