Куда ездят туристки ради женского удовольствия

Не только мужчины ищут в своих путешествиях внимания противоположного пола. Уже несколько десятилетий — с тех пор, как женщины из развитых стран получили собственные деньги и возможность в одиночку исследовать мир — известен феномен женских путешествий в поисках плотского удовольствия. Женщины среднего и пожилого возраста, чаще всего из европейских и североамериканских стран, едут за короткой отпускной любовью в страны Карибского бассейна, в Турцию, Египет, Кению и другие африканские страны. В Занзибаре, например, так называемые "пляжные мальчики", что ходят целый день вдоль пляжа, продавая самодельные покрывала и закуски, также предлагают на продажу немножко "любви". Однако такие предложения звучат исключительно в адрес белых женщин старше определенного возраста.

@gabriele_sanzone

Что особенно опасно, средства предохранения, защищающе в том числе от ВИЧ, обе стороны часто по взаимному согласию не используют. При этом в Кении, например — еще одном популярном у женщин направлении — ВИЧ заражены более 7% населения.

Соцсети

Одним из важных отличий женского "отпускного поведения" от мужского в этом плане является то, что женщины практически никогда не ищут плотских утех с несовершеннолетними или детьми. "Любовь" происходит по обоюдному согласию между двумя взрослыми людьми. При этом "пляжные мальчики" Черного континента не берут за свои услуги много. Их основная клиентура, согласно опросам на туристических сайтах — это женщины с обычной низкооплачиваемой (по европейским меркам) административной или корпоративной работой, часто разведенные или вдовы, которые приезжают одни или с подругами.