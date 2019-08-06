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Названы самые популярные в мире авиакомпании 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Самой крупной авиакомпанией по числу перевезенных пассажиров на регулярных рейсах за 2018 год стала American Airlines. Об этом говорится в отчете Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
На втором месте расположился другой американский перевозчик — Delta Air Lines. На третьем месте оказалась компания United Airlines, а на четвертом — Emirates. Замыкает пятерку самых популярных авиакомпаний Southwest Airlines.
Кроме того, по данным IATA, количество пассажиров, которые начали путешествовать самолетом, возросло. Так, за 2018 год мировые авиакомпании перевезли 4,4 миллиарда пассажиров, что на 6,9 процента больше, чем в предыдущем году.
В январе компанию Lufthansa Group признали самой востребованной в мире, так как она перевезла 142 миллиона пассажиров за 2018 год, таким образом установив новый рекорд. За прошедший год авиакомпании, входящие в Lufthansa Group, в сумме совершили более миллиона рейсов, а показатель загруженности самолетов превысил 80 процентов.
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Комментарии
Новости путешествий , Lufthansa , Delta Air Lines , Emirates
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