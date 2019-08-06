Названы самые популярные в мире авиакомпании

Самой крупной авиакомпанией по числу перевезенных пассажиров на регулярных рейсах за 2018 год стала American Airlines. Об этом говорится в отчете Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

На втором месте расположился другой американский перевозчик — Delta Air Lines . На третьем месте оказалась компания United Airlines, а на четвертом — Emirates . Замыкает пятерку самых популярных авиакомпаний Southwest Airlines.

Кроме того, по данным IATA, количество пассажиров, которые начали путешествовать самолетом, возросло. Так, за 2018 год мировые авиакомпании перевезли 4,4 миллиарда пассажиров, что на 6,9 процента больше, чем в предыдущем году.