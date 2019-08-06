Названы сокровища Португалии, скрытые от туристов

Эксперты британского издания назвали самые красивые меcта в Португалии, которые редко посещаются массовым туристом. Открывает список старейший книжный магазин Livraria Bertrand в Лиссабоне. Он распахнул свои двери еще в 1732 году — в самый разгар роста популярности Португалии среди французских книготорговцев. На сегодня Livraria Bertrand стал частью культурного маршрута города и излюбленным местом встреч известных литературных деятелей. Магазин входит в Книгу рекордов Гиннеса.

Еще одна жемчужина — средневековая португальская столица Коимбра. Город может похвастаться красивой архитектурой, которую миллионы иностранных туристов просто-напросто пропускают. Коимбра наполнена готическими зданиями и двумя потрясающими соборами, а также большим количеством кафе, пекарен и ресторанов. Поблизости расположен монастырь Санта-Крус 1131 года постройки, где находятся могилы двух первых королей Португалии.

Продолжает список красивая рыбацкая деревня Коста Нова до Прадо, расположенная в часе езды к югу от Порту. Она известна своими яркими полосатыми домами, сияющими под солнцем и скрытыми от шумных городских кварталов. Коста Нова до Прадо идеально подходит для тех, кто хочет порыбачить, заняться виндсерфингом или просто отдохнуть на берегу спокойного моря.

В топ-6 нашлось место и для одной из самых потрясающих пещер в стране. Местные жители называют ее просто — «Глаз». Она находится на пляже Лагоа недалеко от Алгарве. Сквозь две волшебные каменные арки путешественники смогут погрузиться в обстановку, которая заставит почувствовать себя словно на открытке, — отмечает издание. Дополнит впечатление красивейшее море.

В топ-6 жемчужин Португалии также вошли средневековый город Браганса недалеко от границы с Испанией, считающийся одним из самых традиционных в стране, и расположенный в муниципалитете Грандола полуостров Троя, предлагающий туристам одни из лучших полей для гольфа и рестораны с блюдами местной кухни, а также возможность познакомиться с дельфинами, обитающими недалеко от побережья.