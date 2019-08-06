Выплату компенсаций за задержку рейсов упростили

С 15 августа авиаперевозчики, входящие в состав группы компаний Lufthansa , упрощают правила возмещения за отмену рейсов. К ним относятся непосредственно авиакомпания Lufthansa, а также Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines, Edelweiss и Eurowings. Упрощенные правила подразумевают, что для компенсации пассажирам теперь не будет требоваться одобрение конкретного перевозчика.

Как сообщается, правило распространяется на рейсы с кодами OS, LX, SN или EW. Компенсацию без одобрения пассажиры смогут получать и за задержку рейса. Согласно собственным заявлениям, Lufthansa продолжит и дальше вносить технические усовершенствования, которые помогут быстрее получать выплаты за сбои в расписании.

Согласно действующим европейским правилам, пассажир имеет право на компенсацию, если рейс задержан более чем на 3 часа. В этом случае авиакомпания выплачивает сумму в размере от 250 до 600 евро в зависимости от маршрута. Следует учесть, что выплаты производятся только при задержках по вине авиакомпании. Если причиной срыва перелета является нелетная погода, то получить деньги не удастся.

Для того, чтобы получить компенсацию в странах ЕС , пассажирам необходимо направить письменную жалобу в адрес авиакомпании с указанием имени, номера рейса, даты, аэропорта вылета, данных о самой задержке, информации о личном банковском счете. К письму необходимо приложить проездные документы. На стойке авиакомпании необходимо поставить на письмо подтверждающий штамп. Как раз от последнего действия Lufthansa теперь освобождает своих клиентов.

Ранее Роспотребнадзор разъяснил россиянам, в какие сроки и в каком размере они могут потребовать от авиакомпании денежные компенсации. Согласно Гражданскому кодексу РФ, за задержку самолета или его опоздание прибытия в пункт назначения авиакомпания уплачивает пассажиру неустойку. Она оценивается в 25% от МРОТ за каждый час ожидания, но не более 50% от стоимости билета. Претензию перевозчику можно предъявить в течение 6 месяцев.

Надо сказать, авиакомпания может избежать выплаты компенсации. Например, если она докажет, что задержка или опоздание произошли по не зависящей от нее причине или из-за устранения неисправности судна, угрожавшей жизни и здоровью пассажиров. Роспотребнадзор также напомнил, что информация о задержке или отмене рейса в аэропорту должна быть обязательно показана на табло. Ну а если в расписание внесены изменения, авиакомпания должна сообщить об этом пассажиру любым доступным способом: по телефону, СМС, через электронную почту.