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Объяснена страсть россиян к очередям в аэропортах 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Четверть путешествующих на самолетах россиян встают в очереди перед выходом к авиалайнеру ради самой очереди. Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса поиска авиабилетов Aviasales, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Свою любовь к очередям участники исследования аргументировали «скукой», «профилактикой от варикоза» и «стадным инстинктом».
41 процент опрошенных пассажиров заявили, что встают в очереди, так как хотят первыми разместить свои сумки на полках. Также они переживают, что не смогут положить ручную кладь над своим креслом.
19 процентов считают, что, заранее встав в очередь, они гарантировано смогут избежать овербукинга и улететь. Еще 14 процентов испытывают стресс перед полетом, поэтому хотят как можно быстрее занять свое место и расслабиться.
В апреле 2019 года стало известно, какие привычки российский туристов раздражают других путешественников больше всего. Среди них оказались пристрастие к алкоголю, недоброжелательность и неумение улыбаться окружающим.
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Новости путешествий , Lenta.ru
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