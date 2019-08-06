Российский турист погиб во время шторма в Абхазии

Морской шторм пятого августа унес жизни двух мужчин. Один из погибших оказался туристом из Москвы.

Сотрудникам МЧС республики удалось обнаружить и вытащить из воды российского туриста (1984 г.р.), который купался в море в Гагре в четырехбалльный шторм.

Мужчина был доставлен в городскую больницу, однако позже скончался.

«При такой волне поиски на воде с помощью спасательных катеров практически невозможны. В воздух по тревоге был поднят вертолет МЧС Абхазии, который совершил несколько облетов прибрежной зоны, однако результатов они не дали. Поисковая операция МЧС Абхазии в акватории Гагры продолжается», — отметили в ведомстве.

Еще одной жертвой стихии стал местный житель.19-летнего парня накрыло волной на пляже Гагры и унесло в море.