Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российский турист погиб во время шторма в Абхазии 

Рамблер 47 минут назад
Фото: depositphotos.com
Морской шторм пятого августа унес жизни двух мужчин. Один из погибших оказался туристом из Москвы.
Сотрудникам МЧС республики удалось обнаружить и вытащить из воды российского туриста (1984 г.р.), который купался в море в Гагре в четырехбалльный шторм.
Мужчина был доставлен в городскую больницу, однако позже скончался.
«При такой волне поиски на воде с помощью спасательных катеров практически невозможны. В воздух по тревоге был поднят вертолет МЧС Абхазии, который совершил несколько облетов прибрежной зоны, однако результатов они не дали. Поисковая операция МЧС Абхазии в акватории Гагры продолжается», — отметили в ведомстве.
Еще одной жертвой стихии стал местный житель.19-летнего парня накрыло волной на пляже Гагры и унесло в море.
Новости путешествий , МЧС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подростка из России насмерть сбила машина в Тунисе
«В родной стране нет никакого порядка»
Почему в самолете нельзя спать на полу1
Что делать за границей, если потеряли документы
Летучая мышь испугала пассажиров самолета
Видео
04:16
Острова, на которые точно не стоит ехать
Новости путешествий
01:19
Россиянам советуют быть бдительнее в Таиланде
Новости путешествий
04:28
Почему в России ж/д колея шире, чем в Европе
Новости путешествий
00:31
Саудовские женщины смогут уехать без мужа
Новости путешествий
10:25
Куда мужчины едут отдыхать без женщин
Новости путешествий