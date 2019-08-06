«Сказали, водителю ничего не будет». Подростка из России насмерть сбила машина в Тунисе

В тунисском Монастире 4 июня пьяный водитель сбил 14-летнюю девочку, приехавшую в страну отдыхать вместе с родителями и братьями. Ее мать утверждает, что коррумпированные власти могут оставить его без наказания.

Как рассказала «360» убитая горем Регина, в тот ужасный день она осталась с приболевшим младшим сыном в отеле. Муж, девочка и ее старший брат решили съездить на рынок в Медину.

«Там шестиполосная дорога, которую надо перейти, чтобы сесть на автобус. Дочка шла по пешеходному переходу. Первый водитель остановился, а второй на белой Audi вылетел на огромной скорости и сбил ее. Она пролетела 23 метра», — рассказал женщина.

Регина рассказала, что за рулем был пьяный мужчина.

«У него не было тормозного пути. Проехал еще метров 40 и просто припарковался. Машины останавливались, водители бросились ее реанимировать. Приехала скорая, а потом и реанимобиль. Краем глаза я видела, как его повели вооруженные автоматами полицейские. В нашу сторону водитель даже не посмотрел. Дочку увезли медики и через есть часов ее не стало», — продолжила горькую историю женщина.

Мать погибшего подростка рассказал, что перед отъездом лично начальник полиции заверил родителей, что виновнику ДТП грозит срок не меньше 15 лет. По местным законам его действия квалифицируются как убийство ребенка, и это минимальное наказание.

«Нам сказали, что нас на суде будет представлять сотрудник консульства России, и от нас ничего не нужно. Мы написали консулу, но он сообщил, что может только направлять запросы в местный Минюст . Единственное, дал нам список адвокатов. Одному из них мы написали, и его русская помощница Татьяна перезвонила. Она сообщила, что законы Туниса строги только к иностранцам. Гражданин страны может отделаться очень мягким наказанием — два месяца тюрьмы и штраф в пользу государства», — пожаловалась Регина.

Ее деверь недавно был в Тунисе и звонил в российское консульство.

«Ему сказали, что власть тут настолько коррумпирована, что водителя могут вообще не наказать. Мы даже не можем добиться минимальной информации — когда и где будет суд. Мою девочку, конечно, не вернуть, но я хочу знать, что он понес наказание», — резюмировала Регина.