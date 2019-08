История россиянки о жизни в Сингапуре

Ольга переехала в Сингапур, когда ее мужу предложили там работу. Адаптироваться было непросто, но ей это удалось, теперь она знает о стране все и помогает туристам. В рамках цикла материалов о соотечественниках, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует ее рассказ о жизни в городе-государстве.

«Ladies and gentlemen, welcome to Singapore», — каждый раз в самолете слышу эту фразу и улыбаюсь. Привыкла ли я здесь жить? Сейчас, думаю, уже да. Если честно, до того момента, как муж получил предложение переехать сюда работать, я вообще плохо представляла, где находится Сингапур. Но я привыкла, и теперь очень рада, что все так сложилось. Когда каждый день светит солнце, проблемы переживать легче — тепло и море помогают быстрее справляться с трудностями.

Большинство жен экспатов живут в Сингапуре по визе DP (Dependant pass), которая зависит от рабочей визы мужа EP (Employment pass), но и с такой визой можно устроиться на работу, вопрос лишь, найдется ли она вообще. Слово housewife, которое приходилось указывать в анкете, поначалу меня пугало: какое-то оно грубое, неподходящее. Ну какая же я хаусвайф, думала я, прогоняя прочь ассоциации с домработницей. Потом перестала об этом думать в таком ключе. ⠀

Первое время было, конечно, тяжело. Самый большой минус — расставание с семьей, я очень переживала и не понимала, как вообще привыкну к таким изменениям. Спустя какое-то время мы привыкли общаться на расстоянии с помощью скайпа и других мессенжеров.

Постепенно я познакомилась с девочками из русскоговорящей общины, и жизнь как то пошла своим чередом: я встречалась с разными людьми, ходила на мероприятия, осваивалась в большом в городе-государстве.

Спустя год или около того становится труднее, так как первое очарование от мегаполиса проходит, и ты понимаешь, что уже не просто турист в отпуске. Начинаешь замечать минусы, приходит понимание нюансов быта, повседневных забот. Для себя я сделала вывод, что жить здесь, особенно с детьми, действительно по многим параметрам удобнее, чем в России, но минусы все равно есть.

Наиболее очевидное — очень высокая стоимость жизни. Несоизмеримо высоки цены на медицину, жилье, обучение, очень сложно найти работу. Мой муж менял здесь работу уже несколько раз, и это всегда было сопряжено с рисками потерять с таким трудом устроенный здесь быт.

Здесь сложно найти серьезную работу, которая будет покрывать семейные расходы. Конкуренция за место дикая, а без рабочей визы в Сингапуре попросту невозможно находиться больше четырех недель. Надо понимать, что иногда контракт, по которому вы приехали, может кончиться, придется искать работу, уже живя в стране, и в лучшем случае на это будет всего пара месяцев. Потом нужно выехать из страны и возвращаться туристом для собеседований. Вот на этом моменте многие спотыкаются. Работы нет — приходится уезжать. Еще я лично знаю пару, которая просто не смогла оплачивать расходы, когда ребенок пошел в школу. Большую зарплату выбить не удалось, хотя должность была хорошей, ― и люди просто уехали.

Менять работу без выезда из страны позволяет только вид на жительство PR (Permanent residency), но для подачи заявки на него надо ждать два года. И если повезет, его выдают сначала на пять лет, а потом могут не продлить, например, если ваша профессия больше не нужна национальной экономике. ⠀ Всем, кто жаждет сюда переехать, надо заранее понимать, сможете ли вы найти здесь другую работу, хватит ли предлагаемой зарплаты на семью и детей. Не хочу никого настраивать пессимистично, но лучше знать такие подробности заранее.

Гости города часто не понимают, как в Сингапуре вообще можно жить. Жалуются на все: на жару, на уличные фуд-корты, где подают «непонятно что», на дурно пахнущий дуриан, на отсутствие пляжей. Небольшие городские пляжи есть только на острове Сентоса. Сингапур — город портовый, и морской горизонт всегда закрывают огромные торговые корабли.

Да, конечно, если сильно утрировать — все так и есть: и дуриан, и пляж, который, к слову, очень приличный, и фуд-корты, на которых ест вся страна. Но, как говорит мой муж, не надо строить ожиданий, тогда не будет и разочарования. Все ждут от Сингапура какого-то чуда, но по сути это чудо и есть. Посреди азиатских стран стоит город, которому любая европейская столица уступает по чистоте и безопасности. Огромные небоскребы соседствуют с историческими зданиями, что создает потрясающий колорит и сплав времен, эпох и культур.

И это многообразие здесь везде. В Сингапуре есть рестораны с любой кухней мира, поесть можно и на два сингапурских доллара (около 95 рублей), и на среднюю зарплату. Одежду можно купить как самых дорогих марок, так и стоках с удивительно низкими для москвичей ценами. Сингапур разный, и во многом зависит от того, кто на него смотрит.

Миграция меня однозначно изменила. До Сингапура мы с мужем не жили за границей, только путешествовали и никогда не задерживались больше нескольких недель в одном месте.

Жизнь за границей чрезвычайно развивает самостоятельность и провоцирует реализовывать себя. Здесь как-то само собой появилось время подумать о своих проектах.

Появилась привычка продумывать все на несколько шагов вперед. Сингапур заставляет планировать: контракты и обязательства здесь, как правило, долгосрочные, и всегда лучше сначала подумать, а потом делать. ⠀ И еще я чувствую, что стала добрее. Возможно, это зависит от страны и от вечного солнца, но я действительно замечаю больше позитива, меньше переживаю по мелочам. Меньше реагирую и оцениваю поступки людей и не строю ожиданий.

Русского человека в Сингапуре удивит отношение государства к людям. Забота о людях видна во всем, каждая мелочь сделана удобно. Транспорт везде стыкуется между собой, между остановками проложены крытые переходы, защищающие от солнца и дождя, в городе совершенно удивительные парки, и везде непривычная для нас чистота.

Здесь чувствуешь себя в безопасности на улице в любое время суток. Не нужно следить за вещами и бояться кражи. Местные люди достаточно доброжелательные. Несколько раз приходилось ехать в лифте с какой-нибудь местной бабушкой, она обязательно поздоровается, спросит, откуда я, с какого этажа, и в конце попрощается, пожелает хорошего дня.

В Сингапуре всегда одна и та же температура, нет смены времен года. Вечное лето — это прекрасно, но невозможная духота и влажность ограничивает в прогулках по городу. Каждый редкий глоток свежего воздуха после дождя приносит неописуемое удовольствие. Хочется хоть немного сезонности, чтобы иногда надевать пиджак и джинсы.

Менять свои привычки сложнее всего, это нужно просто перетерпеть. Вначале отвыкаешь от смены погоды. Затем — от ванны, тут везде душевые кабины. Ужасно не хватает нормальной гречки, сулугуни, черного хлеба, селедки, ягод.

Целый год мы прожили в квартире HDB — обычном государственном жилье в Сингапуре. Квартира наша была неплохая, светлая, на высоком этаже, с балкона был виден центр и знаменитый отель-корабль Marina Bay Sands. Но жить в таком доме среди местных очень тяжело. По утрам громко звучит музыка для уличной зарядки. В каждый праздник накрывают столы прямо в рекреациях на первом этаже дома, и несколько дней там не умолкает музыка и бубны. Понятно, что таков их уклад жизни, но привыкнуть к этому очень сложно. ⠀ Я стала уговаривать мужа переехать в кондоминиум ― дом, в каких живут здесь почти все приезжие европейцы. Теперь мы живем в одном из них. Это стоит на тысячу сингапурских долларов (47 тысяч рублей) дороже, но я поняла, что тишина — самый важный для меня фактор.

Когда мы собиралась в Сингапур, нас пугали отсутствием аптек, невозможностью купить лекарства и дикими ценами на врачей. Об этом я больше всего переживала. На деле все вышло гораздо проще. Аптеки в городе есть, и там можно купить без рецепта достаточное количество повседневных лекарств от простуды, отравления, растяжений и прочих недугов. Есть детский стенд, даже уголь активированный однажды видела ― совершенно обычная аптека. ⠀ Если вы обращаетесь к терапевту широкого профиля в любую Family Clinic около дома, это недорого — 14 сингапурских долларов (примерно 660 рублей) за консультацию. И лекарства можно купить прямо там, на рецепции, за 6-20 сингапурских долларов (280-940 рублей). А если нужен врач-специалист, придется ехать в больницу, где цены в разы выше. ⠀ Например, прием гинеколога — 130 сингапурских долларов (6,1 тысячи рублей), УЗИ сделают там же, но плюс 150 сингапурских долларов (7 тысяч рублей).

Дороже всего обходятся услуги дантистов. Просто прийти и рассказать о проблеме, сделать снимок и определить, что надо полечить — 96 сингапурских долларов (4,5 тысячи рублей). Проблему с воспалением на корне зуба оценили в 2 тысячи сингапурских долларов (98 тысяч рублей). Поставить пломбу — 225 сингапурских долларов (11 тысяч рублей). Иногда дешевле обходится слетать в Россию и обратно и вылечить зубы там ― я не шучу. И самое интересное, что стоматология не покрывается никакими страховками.

Существуют разные пакеты для страхования здоровья, но на роды, например, нужно купить специальную. Причем приобрести ее нужно за десять месяцев или за год до предполагаемой беременности. В целом план рабочий, но есть одно большое но: где гарантия, что через десять месяцев женщина точно забеременеет? Процесс ведь непредсказуемый. Есть пары, которые уже третий год платят такую страховку, надеясь каждый месяц на беременность. ⠀ На этом страховые компании очень хорошо зарабатывают. Большой плюс лишь в том, что такая страховка покроет все, что может случиться — любые осложнения со здоровьем и матери, и ребенка.

Азиаты, на мой взгляд, достаточно терпеливые люди: спокойно стоят в очередях, не пытаются обогнать, влезть быстрее. Очень спокойно реагируют на шалости детей в общественных местах, вообще к детям относятся с большим трепетом.

Азиаты живут размеренно и спокойно, стараются лишний раз не напрягаться. Они даже упростили английский язык. Эта версия местного диалекта называется Singlish. В разговорной речи нет сложных оборотов и слов, нет правильной грамматики, плюс добавляются словечки из языков народов, живущих в Сингапуре. ⠀ Например, еда — это не food, а малайское Makan, выражение, относящееся к еде или времяпрепровождению за едой — makan time. Tapao — эквивалент выражения takeaway — взять еду на вынос. Если нечаянно наступил кому-то на ногу, лучше сказать Paiseh — китайское sorry, выражающее чувство смущения, стеснения или стыда. ⠀ Мужу на Новый год подарили целую книгу о Singlish с разными выражениями, хотя он каждый день слышит это на работе. В целом считается, что правильный английский тут выучить сложно, — все, кто учит язык, выбирают школы с иностранными преподавателями.

Есть несколько пар местных жителей, с которыми мы довольно часто общаемся, и я могу выделить их общие привычки. Они всегда говорят о еде. Какой бы ни шел разговор, если речь пошла о еде, моментально наступает оживление. Кто что ел, где вкуснее, как готовить… Нельзя просто вместе погулять по парку — вернее, можно, но сразу прозвучит вопрос: «Ведь мы поедим после этого?». ⠀ Правда, о каждой встрече надо очень заранее договариваться, за пару недель. Подготовиться, выделить время. Все много работают, и свободного времени остается очень мало, приходится расписывать его по часам. На встречу местные друзья всегда принесут небольшой подарок, какую-нибудь мелочь, либо, если идем по их рекомендации в кафе, настаивают на оплате счета. В целом это такие же люди, как мы: они много работают, а по выходным спят или едут по магазинам.

Девочки любят экономить. Ждут распродаж, носят с собой кучу разных карт и устанавливают приложения на телефоне, где есть скидки дня. Они не шопоголики: на еде и сервисе не экономят, но и лишнюю вещь не купят. Одна знакомая удивлялась — зачем тебе три пары сандалий, зачем сумочки, да и вообще — зачем часто выезжать из Сингапура, только деньги тратить!

Если бы не Сингапур, я бы хотела жить во Франции — это моя любовь… Все там прекрасно: язык, кухня, музыка, искусство, история, природа. Но была я там всего две недели и, конечно, вижу жизнь там в розовом свете. ⠀ Но пока есть Сингапур, мы его любим и никуда не хотим уезжать, будем здесь жить, сколько сможем. Это прекрасная страна для семьи и детей, очень безопасная. Пусть здесь очень дорогое жилье, медицина, образование, сложности с поиском работы, с получением резидентства, — но где сейчас легко с русским паспортом?

Иногда я думаю, что бы с нами было, если бы мы не уехали, не попробовали и остались жить в России. Какими бы мы были, какой бы стала наша семья? Наверное, мы бы переехали в Москву, купили квартиру, работали, у нас бы, скорее всего, были бы уже дети, круговорот мегаполиса бы нас затянул — работа, метро, дом, парки по выходным… Я хорошо представляю, что такое столичная суета. Мы бы мечтали о жарких странах и жизни в Сингапуре. А сейчас, живя здесь, я мечтаю чаще видеть родителей и иногда ходить в пальто. ⠀ Стоит приехать на каникулы домой, начинаешь скучать по Сингапуру. Тут скучаешь по родным и думаешь: ну как же так, сколько потрачено сил, средств, нервов за эти годы обустройства! В общем, периодически меня накрывает тоска, ощущается нехватка родных.

Регулярно из родной России приходят налоги на недвижимость, а еще тут вдруг штрафы ГАИ мне нашли и насчитали за тот год, когда меня в стране уже не было. И сейчас из Сингапура мне придется выяснять, откуда штрафы за превышение скорости. Эти редкие весточки с родины все возвращают на свои места. Когда имеешь возможность сравнивать, понимаешь, что в родной стране нет никакого порядка, налоги за старую недвижимость до сих пор приходят, сто раз уже выясняла, что давно не мое это, даже фамилия уже сменилась… И все равно — одно и то же.

Каждый раз в аэропорту приходит мысль, что сейчас найдут какую-то фигню и не выпустят: налоги старые, «левые» штрафы или какие-то старые кредиты. И ты, возможно, ни сном ни духом, а дело уже у судебных приставов!

Моя работа всегда была связана с постоянным общением. В России работала в отделе маркетинга и рекламы, долгое время — в отделе продаж. Сейчас у меня свой блог в Instagram и прогулки с туристами — опять же работа с людьми. ⠀

Мне очень нравится общаться с туристами, рассказывать про город, планировать их время, составлять маршруты. Суперощущение, когда привожу людей в особенно красивые места и слышу «Вау!». Последние семь месяцев помогаю туристам, составляю маршруты по Сингапуру для тех, кому нравится гулять самостоятельно. Я продумываю расписание на каждый день, расписываю маршрут и время посещения всех интересных мест с учетом желаний и предпочтений. Проверяю заранее время посещения мест, цены, как туда добраться. ⠀ Отзывы, которые оставляют клиенты, все больше убеждают меня в необходимости моей работы. Здесь всегда жарко, повышенная влажность, душно, сложно с непривычки долго находиться на улице, тем более днем. Маршруты помогают четко спланировать время. ⠀ Такая работа, правда, требует много времени. А сколько еще времени уходит на блог в Instagram! Иногда думаю: ну его, брошу!

А потом раз — и комментарии добрые приходят, сообщения и отклики. На днях на улице меня догнала девушка и сказала: «Спасибо, Оля, вам за блог, понятно рассказываете, с его помощью исследуем город, очень нам помог». Тоже сказала ей спасибо. Такие вещи, конечно, очень вдохновляют и мотивируют.

