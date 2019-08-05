Летучая мышь испугала пассажиров самолета

Кадры в соцсетях опубликовали пассажиры рейса.

Летучая мышь перепугала пассажиров самолета Spirit Airlines. Он направлялся в Ньюарк, когда на борту произошел переполох. Видео полета летучей мыши опубликовали пассажиры в социальных сетях.

«Сумасшедший опыт полета. Летучая мышь была в самолете, направлявшемся в Ньюарк. Это случилось, когда самолет был в воздухе»,

— написала одна из пассажиров.

Часть присутствующих на борту испугалась и стала закрывать голову руками, а некоторые наоборот встретили полет летучей мыши восторженными вскриками. Никто из пассажиров не пострадал, а одному из них удалось поймать летучую мышь.