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Летучая мышь испугала пассажиров самолета 

ТК «Звезда» + ещё 2 31 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Кадры в соцсетях опубликовали пассажиры рейса.
Летучая мышь перепугала пассажиров самолета Spirit Airlines. Он направлялся в Ньюарк, когда на борту произошел переполох. Видео полета летучей мыши опубликовали пассажиры в социальных сетях.
«Сумасшедший опыт полета. Летучая мышь была в самолете, направлявшемся в Ньюарк. Это случилось, когда самолет был в воздухе»,
— написала одна из пассажиров.
Часть присутствующих на борту испугалась и стала закрывать голову руками, а некоторые наоборот встретили полет летучей мыши восторженными вскриками. Никто из пассажиров не пострадал, а одному из них удалось поймать летучую мышь.
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