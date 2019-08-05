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Почему в самолете ни в коем случае нельзя спать на полу 

TURIZM.RU 2 часа назад
Фото: TURIZM.RU
Удивительно, но факт. Желание авиапассажиров как следует выспаться во время перелета иногда заставляет их искать самые неожиданные способы отдохнуть. Некоторые даже пытаются прилечь на полу между рядами. Однако есть несколько причин, по которым человек не должен спать на полу самолета, пишет The Points Guy.
Во-первых, пол — одно из самых грязных мест на борту. Чаще всего сотрудники компаний пристальное внимание при уборке обращают на те поверхности, к которым пассажиры прикасаются руками. К ним относятся сиденья, подголовники, откидные столики. Пола в этом списке нет.
Конечно, же периодически салон самолета пылесосят. Но для того, чтобы можно было уткнуться лицом в пол, ему уж точно потребовалась бы более глубокая чистка. Примерно раз в месяц в самолете проводят такую процедуру, когда дезинфицируются потолок, стены, мусорные баки, а также моется пол. Поэтому для сна на коврике придется, как минимум, хорошо изучить расписание таких уборок.
Стоит обратить внимание, что авиационные власти большинства стран никак не регламентируют, не проверяют и не регулируют чистку салонов самолетов.
Во-вторых, спать на полу — крайне небезопасно. Все расположившиеся на этом уровне пассажиры вряд ли смогут пристегнуться. А это реальный шанс получить серьезную травму, особенно если во время полета самолет попадет в зону турбулентности. Кроме того, сон между рядами может привести к блокированию аварийных выходов в случае чрезвычайной ситуации. А это, в свою очередь, представляет уже угрозу жизни других пассажиров. В-третьих, специалисты уверены, что существует множество полезных предметов, которые позволяют нормально заснуть в кресле самолета. К ним относятся беруши, подушки для шеи, наушники с шумоподавлением, маски для глаз и другие.
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