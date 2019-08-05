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В Малайзии ищут пропавшую 15-летнюю туристку 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
В минувшее воскресенье 15-летняя туристка из Ирландии вышла рано утром из отеля и бесследно исчезла. Об этом сообщает издание New Straits Times.
Поисками пропавшей девушки занимается полиция. Как сообщается, она отдыхала вместе с родными в городе Серембан, который находится неподалеку от малазийской столицы Куала-Лумпур. В воскресенье она пропала из бунгало. Уточняется, что у девушки были "проблемы с обучаемостью".
Исчезновение заметила тетя девушки примерно в 6:30 утра по местному времени, она обратилась в полицию и начала размещать объявления о пропаже в соцсетях. Родители, которые поехали отдыхать вместе с дочерью, находятся в состоянии шока. К поискам привлекли кинологов с собаками, но пока без результатов.
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