В Малайзии ищут пропавшую 15-летнюю туристку

В минувшее воскресенье 15-летняя туристка из Ирландии вышла рано утром из отеля и бесследно исчезла. Об этом сообщает издание New Straits Times.

Поисками пропавшей девушки занимается полиция. Как сообщается, она отдыхала вместе с родными в городе Серембан, который находится неподалеку от малазийской столицы Куала-Лумпур. В воскресенье она пропала из бунгало. Уточняется, что у девушки были "проблемы с обучаемостью".

Исчезновение заметила тетя девушки примерно в 6:30 утра по местному времени, она обратилась в полицию и начала размещать объявления о пропаже в соцсетях. Родители, которые поехали отдыхать вместе с дочерью, находятся в состоянии шока. К поискам привлекли кинологов с собаками, но пока без результатов.