Что делать за границей, если потеряли документы и деньги

Ни один путешественник не застрахован в поездке от потери документов, кредитки, мобильного телефона, кошелька и некоторых других важных вещей. Это может произойти и по причине невнимательности самого человека, и от действий злоумышленников. Немецкое издание дает несколько советов, как лучше всего вести себя в сложившейся ситуации.

Если за рубежом утерян паспорт, путешественнику незамедлительно нужно отправиться в российское консульство. Здесь необходимо оформить разовый документ для обратной поездки на родину.

Чтобы ускорить процесс, специалисты рекомендуют иметь на своей электронной почте по крайней мере одну цифровую копию паспорта, а лучше всего бумажную ксерокопию. Их следует подготовить до начала поездки. Также заранее запишите контакты консульства. Не забудьте оповестить об утере или краже паспорта местную полицию. Следует также помнить, что выданный в одной стране временный документ может быть не признан в других.

Если для пребывания за границей нужна была виза, горе-туристу придется еще и выяснить, что делать с этим в связи с утерей документов. Вам точно понадобится ваш временный паспорт. Поэтому важно сначала заняться им, прежде чем пытаться получить экстренную визу.

Если вы обнаружили пропажу банковской карты, ее нужно немедленно заблокировать. Сделать это можно по телефонному номеру службы поддержки банка, который лучше записать также до отъезда. Если карта была украдена, об этом необходимо срочно сообщить в полицию. Путешественникам также советуют не хранить записанный пин-код от карты рядом с ней.

Лучше заблокировать и утерянный телефон, то есть, сим-карту. Это отгородит от ненужных расходов на звонки, которых вы не совершали. Позвоните по номеру службы экстренной помощи мобильного оператора. Его также необходимо записать до того, как отправляться в путешествие.

Потерянный мобильный телефон грозит не только большими финансовыми потерями, но и таит в себе угрозу конфиденциальности личной и корпоративной информации, хранящейся на смартфоне. Правило простое: чем быстрее действуешь, тем меньше последствия. Об утере телефона также необходимо поставить в известность полицию. К слову, основные производители мобильных телефонов уже предлагают заводские функции определения местоположения и блокировки устройства. Это позволяет удаленно определять, где находится телефон, блокировать его и, при необходимости, удалять содержащуюся на нем информацию. Кроме того, турист может установить специальные приложения безопасности, которые могут сделать все вышеперечисленное.

Если вы путешествуете без кредитной или дебетовой карты, и у вас украли кошелек, вы останетесь без денег. В этом случае также могут помочь в посольстве или консульстве. И хотя они предоставляют денежную помощь только в экстренных случаях, зато точно поспособствуют оповещению родственников и подскажут лучший способ совершения быстрых денежных переводов из дома. Специалисты рекомендуют не носить с собой все имеющиеся денежные средства, особенно в крупных купюрах.

Пропадают во время поездок и ноутбуки. Каждый год 175 000 устройств исчезают в восьми крупнейших аэропортах Европы, и при этом конфиденциальные личные и корпоративные данные иногда теряются или попадают в чужие руки. Вернуть ноутбук может помочь только полиция, а чтобы защитить свои данные, пользуйтесь паролями или биометрической защитой, которую поддерживают современные устройства (отпечатки пальцев и снимок лица). Кроме того, эксперты советуют хранить самые важные данные не в компьютере, а на безопасных облачных сервисах.

И еще одной потерей во время путешествия может оказаться… чемодан. Согласно статистике, из 200 авиапассажиров один в конце рейса остается без своего багажа. О потере необходимо сообщить на стойку регистрации авиакомпании, предоставив информацию о чемодане: цвет, содержимое, наличие наклеек или рисунков, свое имя и номер рейса. Если повезет, пропавший чемодан будет доставлен в отель или дом в течение суток. Если чемодан не прибывает через пять дней, он считается потерянным. Владелец получает от авиакомпании форму, в которой он должен подробно указать содержимое и его стоимость.

Европейские авиакомпании несут ответственность за потерю в размере до 1 300 евро на пассажира. Исчезают чемоданы и в поездах. Чаще всего по причине элементарной кражи. Во избежание такой ситуации эксперты рекомендуют просто привязывать чемодан за ручку с помощью веревки. Схватить багаж и быстро исчезнуть уже не получится. TURIZM.RU