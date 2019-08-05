Названы места, куда любят летать россияне

Специалисты выяснили, какие направления предпочитают мужчины и женщины при бронировании авиабилетов. На основе данных за последний год самыми популярными у российских туристов оказались следующие маршруты: Москва, Санкт-Петербург, Крым, Сочи, Минеральные Воды и Краснодар. При этом мужчины на 16% чаще выбирают две столицы и Минводы, а женщины на 27% чаще летают Сочи, Крым и Краснодар. Об этом сообщает Aviasales.

Сред зарубежных направлений у мужчин самыми востребованными оказались Бангкок, Берлин, Прага и Рим, сюда представители сильного пола летают на 28% чаще, а женщины предпочитают Тель-Авив, Барселону, Париж, Стамбул и Ларнаку, в эти города они едут чаще мужчин на 20%.