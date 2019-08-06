Туроператор сообщил, поднимутся ли цены на отдых в Египте

Второй день различные российские СМИ публикуют информацию о том, что отели и принимающие компании Египта, входящие в Ассоциацию инвесторов туризма Южного Синая, обратились к зарубежным туроператорам с просьбой поднять стоимость туров на зимний сезон. Они объяснили это подорожанием топлива, электроэнергии и воды, в связи с чем у отельеров резко выросли расходы. Для их покрытия предполагается поэтапное подорожание туров: на 5% до старта зимнего сезона и до 10% — после его начала.

Инициатива уже не обрадовала европейских туроператоров, поскольку продажи туров и так оставляют желать лучшего.