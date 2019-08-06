Второй день различные российские СМИ публикуют информацию о том, что отели и принимающие компании Египта, входящие в Ассоциацию инвесторов туризма Южного Синая, обратились к зарубежным туроператорам с просьбой поднять стоимость туров на зимний сезон. Они объяснили это подорожанием топлива, электроэнергии и воды, в связи с чем у отельеров резко выросли расходы. Для их покрытия предполагается поэтапное подорожание туров: на 5% до старта зимнего сезона и до 10% — после его начала.
Инициатива уже не обрадовала европейских туроператоров, поскольку продажи туров и так оставляют желать лучшего.
Как стало известно редакции TourDom.ru, к российской стороне египетские партнеры вообще не обращались. Это подтвердил Александр Буртин, коммерческий директор компании TEZ TOUR, предлагающей турпакеты на египетские курорты с перелетом до Каира. «В сентябре и октябре туры в Египет всегда чуть выше, чем в летние даты, — это традиционное сезонное повышение, которое никак не связано с просьбой египетских коллег», — уточнили в компании.