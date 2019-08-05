Уснувшего туриста унесло на матрасе в море

В Краснодарском крае на Азовском побережье в районе станицы Голубицкой в отрытое море унесло туриста на надувном матрасе, сообщили "НК" в пресс-службе "Кубань-СПАС". ЧП произошло в минувшее воскресенье, 4 августа.

— Спасатели, используя мотолодку, догнали матрас с пострадавшим, который отнесло на 2,5 километра от берега. 50-летний турист из Московской области объяснил, что он уснул и не заметил, как поднялся сильный ветер,

— рассказали в организации.

Мужчину доставили на берег, медицинская помощь ему не потребовалась.