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Уснувшего туриста унесло на матрасе в море 

Новая Кубань + ещё 1 1 час назад
Фото: Новая Кубань
В Краснодарском крае на Азовском побережье в районе станицы Голубицкой в отрытое море унесло туриста на надувном матрасе, сообщили "НК" в пресс-службе "Кубань-СПАС". ЧП произошло в минувшее воскресенье, 4 августа.
— Спасатели, используя мотолодку, догнали матрас с пострадавшим, который отнесло на 2,5 километра от берега. 50-летний турист из Московской области объяснил, что он уснул и не заметил, как поднялся сильный ветер,
— рассказали в организации.
Мужчину доставили на берег, медицинская помощь ему не потребовалась.
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