Ошибки, из-за которых вас могут не пустить в самолет

Сервис путешествий Туту.ру составил список ошибок, которые чаще всего допускают авиапассажиры. Какие-то из них можно исправить, а из-за каких-то сорвется все путешествие.

Составить рейтинг помогали специалисты по бронированию авиабилетов, которые каждый день сталкиваются с ошибками в билетах.

1. Ошибки в маршруте

Самая распространенная категория. Пассажир покупает билет Москва — Сочи, а лететь нужно из Сочи в Москву. Хорошо, если дата поездки выбрана с запасом, тогда часто есть возможность что-то сделать: аннулировать покупку, обменять, вернуть билет, если позволяют правила авиакомпании. Тут обычно действует правило: чем дешевле был билет, тем более «суровые» ждут условия и обмена. В любом случае, лучше сразу звонить туда, где приобретался билет, чтобы узнать про правила тарифа.

2. Ошибки в дате

По словам специалиста по бронированию авиабилетов Туту.ру Оксаны Туровской, пассажиры путают не только июнь и июль, но и май с октябрем. Выход — звонить по месту приобретения билета, изучать правила тарифа, чтобы выяснить, какой вариант наиболее выгоден для пассажира. — Чаще всего именно это мы и предлагаем. Но, если в растерянности пассажир не позвонил нам, а купил себе второй билет на нужную дату, то исход может быть непредсказуем, — говорит Оксана Туровская. — Многие авиакомпании не разрешают приобретать билеты на соседние рейсы или даже даты. Например, у S7 между вылетами должно быть не менее 24 часов. Иначе авиакомпания считает такие билеты двойным бронированием и аннулирует без предупреждения один из билетов. Нет, не возвращает за него деньги, а только снимает место в бронировании. Возврат в таких случаях по правилам тарифа. А он не всегда возвратный. Причем аннулирован вполне может быть билет на нужную дату. Так что не надо покупать второй или третий билет в надежде, что он то точно никуда не денется.

3. Ошибки в имени и фамилии

Многие слышали про правило трех ошибок, где говорится о том, что можно допустить три ошибки и на рейс пустят без проблем. Иногда это действительно работает, но на усмотрение представителей авиакомпании.

4. Ошибка в номере паспорта

В этой ситуации часто довольно легко исправить данные, особенно, если перевозчик у вас S7 или Аэрофлот . Эти авиакомпании разрешают вносить исправления на своих сайтах, позволяя пассажиру менять номер и даже тип документа, по которому пассажир полетит. Но есть ситуации, когда необходимо перевыпускать билет для того, чтобы изменить данные. В этом случае может взиматься указанный в правилах сбор за такие изменения в билете. Иностранные авиакомпании в большинстве случаев разрешают менять номер документа. Но есть и исключения. В любом случае единого правила для всех авиакомпаний нет, поэтому уточняйте, как можно внести правки в ваш билет.

5. Аннуляция всего билета, если пассажир не воспользовался одним из рейсов

Не все пассажиры знают про это правило. И тем им обиднее. Если вы купили билет Новосибирск — Москва — Бангкок — Москва — Новосибирск и не пришли на рейс Новосибирск — Москва, то в большинстве авиакомпаний ваш билет на все остальные рейсы будет аннулирован. То же правило действует и на остальные перелеты. Если вы пролетели по маршруту Новосибирск — Москва, а до Бангкока добрались как-то иначе, то обратно вы тоже полетите как-то иначе. Не этим билетом. Но очень незначительное число авиакомпаний разрешает нарушать порядок перелетов. Если по какой-то причине вы не попали на первый рейс в своем маршруте, то нужно позвонить в авиакомпанию и аннулировать свое место на этом перелете. Если вы не можете воспользоваться одним из перелетов, узнайте, а можно ли поменять билет таким образом, чтобы этот участок исключить. Превратить билет с маршрутом Москва — Сочи — Москва в просто Сочи — Москва, если вы не летите из столицы в Сочи. Если это возможно, то скорее всего платно, но так вы не потеряете весь билет.

А может ваш билет полностью подлежит возврату? Верните его и купите новый только на одно направление. Если же при покупке билета у вас есть сомнения, что вы полетите, берите раздельными билетами ваш маршрут. Тогда части не будут зависеть друг от друга.

6. Маленькая стыковка

Если вы покупаете единый билет, то авиакомпания вашу стыковку гарантирует и обязана пересадить вас на следующий рейс, если вы опоздали на него в случае задержки первого. А вот если вы берете разные билеты, вне зависимости от того, одна это авиакомпания или разные, тут груз ответственности лежит на вас. Между рейсами лучше закладывать не менее 3,5-4 часов, если они в одном аэропорту и не менее 6 часов, если в разных. Представьте, вы прилетели с получасовым опозданием с рейса, а следующий у вас должен был быть через час. То есть полчаса вы уже потеряли. А ведь еще нужно пройти паспортный контроль, забрать багаж и зарегистрироваться на следующий рейс. Но даже если у вас нет багажа, и вы прошли онлайн-регистрацию, то заблудиться в чужой стране в неизвестном аэропорту легко. Для того, чтобы паника вас не одолела, закладывайте чуть больше времени на пересадку, чем впритык. Вам это поможет не опоздать на следующий рейс и не покупать следующий билет втридорога.

7. Есть такая практика на регистрации проверять обратный билет

Это миграционные правила большинства стран мира, и авиакомпании предпочитают им следовать. Ведь если вас не впустят в страну, то авиаперевозчику придется везти вас назад за свой счет. Тут не угадать. Надо просто быть готовым к тому, что возможно придется доказывать, что вы на ПМЖ в новую страну не собираетесь.

8. Представитель авиакомпании имеет право спросить банковскую карту, которой был оплачен билет

Правда, такое случается чаще, если вы купили билет напрямую на сайте авиакомпании. Некоторые авиакомпании предупреждают о таком правиле на своих сайтах. Так делают, например, Emirates и Qatar Airways. «Это зависит от страны отправления. В некоторых странах по соображениям безопасности владелец кредитной карты, использованной для покупки билета или группы билетов, должен также путешествовать в составе группы или обладать одинаковой фамилией с одним из пассажиров. В некоторых случаях вас могут попросить предъявить кредитную карту, использованную для оплаты билетов, на стойке регистрации в аэропорту перед получением посадочного талона», — говорится на сайте авиакомпании Emirates. Если такое правило есть, а вы не можете оплатить билет со своей карты, то уточните у авиакомпании, как действовать. Возможно, хватит ксерокопии карты или заявления от владельца. Позиция авиакомпании в данном случае такая, что они таким способом пытаются бороться с мошенническими действиями по карте.

9. И наверно, самое обидное. Ошибка в контактных данных

Вроде мелочь, а вы не сможете получить билет и проверить его. Вы можете не узнать об ошибках в этом билете. А также не получить информацию об изменении времени вылета рейса или его отмене. Представьте, вы приехали в аэропорт, а ваш рейс улетел. Вы обращаетесь в авиакомпанию, где вам сообщают о том, что писали вам на почту и звонили, но данные указаны неверно. Если маршрутная квитанция не пришла, проверьте, а вы верно указали электронный адрес?