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Названо число путешествующих ради еды россиян 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Стало известно, сколько россиян путешествуют ради еды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса momondo.ru.
42 процента россиян учитывают особенности местной кухни при планировании маршрута, а для 16 процентов это главный критерий выбора направления. Более 80 процентов участников исследования сообщили, что кулинария помогает им погрузиться в чужую культуру так же хорошо, как произведения искусства.
25 процентов россиян готовы тратить на еду в путешествии от 500 до тысячи рублей на человека в день. От тысячи до двух тысяч рублей не против заплатить 32 процента опрошенных, 18 процентов — от двух до четырех тысяч рублей, а пять процентов — больше четырех тысяч рублей. При этом 52 процента заявили, что траты на еду в поездке смущают их меньше, чем дома.
В июне 2019 года россияне назвали Грузию, Армению и Италию лучшими странами для гастрономических путешествий.
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