Названо число путешествующих ради еды россиян

Стало известно, сколько россиян путешествуют ради еды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса momondo.ru.

42 процента россиян учитывают особенности местной кухни при планировании маршрута, а для 16 процентов это главный критерий выбора направления. Более 80 процентов участников исследования сообщили, что кулинария помогает им погрузиться в чужую культуру так же хорошо, как произведения искусства.

25 процентов россиян готовы тратить на еду в путешествии от 500 до тысячи рублей на человека в день. От тысячи до двух тысяч рублей не против заплатить 32 процента опрошенных, 18 процентов — от двух до четырех тысяч рублей, а пять процентов — больше четырех тысяч рублей. При этом 52 процента заявили, что траты на еду в поездке смущают их меньше, чем дома.

В июне 2019 года россияне назвали Грузию, Армению и Италию лучшими странами для гастрономических путешествий.