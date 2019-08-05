Самый знаменитый нудистский пляж в СССР

Даже в пуританском СССР среди строителей коммунизма тоже встречались "натуристы" (или нудисты) — люди, предпочитающие пребывать на природе без одежды. Кто-то делал это для того, чтобы "тело дышало", кто-то — чтобы загар ложился ровно и не оставались белые полоски от купальников. Самый знаменитый нудистский пляж был в литовской Паланге. Правда, в соответствии с требованиями советской морали он был разделен на два отдельных пляжа — мужской и женский. Мужской никого особо не интересовал, а вот женский был причиной постоянных скандалов. Дело в том, что в 300 метрах от пляжа в море уходил знаменитый Палангский мост. Теоретически с него было удобно любоваться закатами и морскими пейзажами. Практически же некоторые мужчины выбирались на мост с биноклями, а потом как бы невзначай разворачивались в сторону берега и начинали изучать женские телеса. Иногда таких мужчин скидывали с моста в воду вместе с биноклями, чтобы было неповадно. Особенно суровы были мужья женщин, отправившихся загорать на женский пляж.

А поскольку на женском пляже все были без одежды, милиция туда тоже не заходила. Поэтому на пляже действовала стихийная барахолка — продавцы были одеты только в шляпы и янтарные бусы, да пояса с кошельками. Так же были одеты и покупатели, за наличные покупающие у местных поделки из янтаря, вязаные изо льна платья и другие литовские сувениры.