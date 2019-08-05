Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему в отелях Турции не размещают одиноких мужчин 

Рамблер 3 часа назад
Некоторые одинокие мужчины или компании сталкивались с тем, что в турецких отелях не хотят их заселять. Исключение не делают даже для родственников.
Такая ситуация сохраняется довольно давно, и с ней можно столкнуться на популярных курортах: Алания, Анталия, Белек, Кемер, Сиде и Мармарис.
Некоторые отели сразу отказывают в заселении компании мужчин, а у других есть специальные квоты на таких туристов. То есть, количество номеров для одиноких мужчин строго ограничено. Такое правило действует в Турции много лет и сохраняется до сих пор.
Чаще у туроператоров есть целый список отелей, где мужчинам, вероятнее, откажут. Их не хотят пускать по отдельности, а к тем, кто собирается жить в одном номере, относятся очень критично. Даже, если отец с двумя маленькими сыновьями захочет провести отпуск в Турции, у него могут быть проблемы.
На самом деле, такое отношения у турецких отельеров появилось благодаря системе "Все включено". Персонал уверен, что мужчины приезжают в Турцию для того, чтобы как следует погулять. А это означает, что они будут напиваться в барах, буйствовать и нарушать покой ночью. Большинство отелей в Турции рассчитаны на семейный отдых, поэтому стараются оберегать себя от подобных инцидентов.
Интересно, что по отношению к женщинам подобных санкций нет. Чаще туроператоры сразу публикуют список отелей, где не будут рады одиноким мужчинам. В нем есть как шикарные пятизвездочные гостиницы, так и не большие отели.
Комментарии
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как безопасно возить вино в самолете1
Самый знаменитый нудистский пляж в СССР6
Названо число путешествующих ради еды россиян1
Определены самые популярные у российских туристов авиамаршруты
Откуда пришло понятие «горящая путевка»
Видео
04:16
Острова, на которые точно не стоит ехать
Новости путешествий
01:19
Россиянам советуют быть бдительнее в Таиланде
Новости путешествий
04:28
Почему в России ж/д колея шире, чем в Европе
Новости путешествий
00:31
Саудовские женщины смогут уехать без мужа
Новости путешествий
10:25
Куда мужчины едут отдыхать без женщин
Новости путешествий
03:18
Цены на авиабилеты «полетят» вверх
Новости путешествий
04:40
Россиянам станет сложнее получить визу в Финляндию
Новости путешествий
01:20
Куда спрятать телефон и деньги на пляже
Новости путешествий
00:16
Россиянам упростили получение визы на Шри-Ланку
Новости путешествий
00:22
На что жалуются иностранцы в поездках по Транссибу
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение