Почему в отелях Турции не размещают одиноких мужчин

Некоторые одинокие мужчины или компании сталкивались с тем, что в турецких отелях не хотят их заселять. Исключение не делают даже для родственников.

Такая ситуация сохраняется довольно давно, и с ней можно столкнуться на популярных курортах: Алания, Анталия, Белек, Кемер, Сиде и Мармарис.

Некоторые отели сразу отказывают в заселении компании мужчин, а у других есть специальные квоты на таких туристов. То есть, количество номеров для одиноких мужчин строго ограничено. Такое правило действует в Турции много лет и сохраняется до сих пор.

Чаще у туроператоров есть целый список отелей, где мужчинам, вероятнее, откажут. Их не хотят пускать по отдельности, а к тем, кто собирается жить в одном номере, относятся очень критично. Даже, если отец с двумя маленькими сыновьями захочет провести отпуск в Турции, у него могут быть проблемы.

На самом деле, такое отношения у турецких отельеров появилось благодаря системе "Все включено". Персонал уверен, что мужчины приезжают в Турцию для того, чтобы как следует погулять. А это означает, что они будут напиваться в барах, буйствовать и нарушать покой ночью. Большинство отелей в Турции рассчитаны на семейный отдых, поэтому стараются оберегать себя от подобных инцидентов.

Интересно, что по отношению к женщинам подобных санкций нет. Чаще туроператоры сразу публикуют список отелей, где не будут рады одиноким мужчинам. В нем есть как шикарные пятизвездочные гостиницы, так и не большие отели.