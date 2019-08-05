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Чем привлекает туристов Израиль 

Be Icon 2 часа назад
Фото: Be Icon
Израиль — загадочная страна. Здесь находится море, которое на самом деле вовсе не море, а озеро, а также еда, которая не еда. Отчет недели идет не с понедельника, как все привыкли, а с воскресенья. В основном же, страна интересна своей самобытностью и историей, именно они влекут большой поток туристов. Мы расскажем всего о трех местах, которые могут вас заинтересовать в поездке по Израилю, хотя рассказывать о том, что стоит посмотреть, можно бесконечно.

Иерусалим. Улица Виа Долороса

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Виа Долороса — самая значимая для христиан улица в Иерусалиме. Люди верят, что именно эта улица была тем местом, где последний раз ступала нога Христа до распятия. Именно по этой улице он шел с крестом на спине к верной смерти. История гласит, что по пути Иисус несколько раз останавливался, и даже спустя такое огромное количество времени предоставляется возможным увидеть каждую из таких остановок — они помечены специальными знаками.
На этой улице также находится след в стене от руки Христа, так что любой желающий может к нему притронуться.
Гора Голгофа — конечная точка пути Иисуса. Здесь расположено одно из самых важных мест для верующих — Храм Гроба Господня.

Иудейская пустыня

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Иудейская пустыня не понаслышке является одним из самых красивых мест в Израиле. Здесь расположена одна из древнейших крепостей — крепость Масада. Чтобы увидеть ее, и в полной мере прочувствовать историю, которую она хранит в себе, необходимо подняться к ней. Существует два способа подъема к крепости: первый — полтора часа идти пешком по змеиной тропе, а второй — комфортно и быстро подняться по канатной дороге.
Крепости Масада более дух тысяч лет. За все время существования ей довелось быть свидетельницей самых разнообразных исторических событий. Крепость раз за разом отстраивали, а затем неоднократно разрушали. Однако и на сегодняшний день можно понять, что здесь, посреди безлюдной пустыни, было все необходимое для нормальной жизни: каменоломня, несколько складов, баня и даже нечто похожее на джакузи.

Парк «Эдем»

Путешествие в парк под названием «Эдем» можно приравнять к путешествию в прошлое. Именно сюда приезжают израильтяне, и, разумеется, туриасты, чтобы получше представить жизнь предков в то время, когда Иисус Христос был жив. Здесь также можно войти в роль человека, жившего в те времена: тут есть загон с козами, которых можно подоить, а из их молока изготовить козий сыр способом, который использовали люди в древности. Также здесь можно испечь хлеб по древнему рецепту, ну и напоследок прокатиться на осле.
Этот парк действительно помогает с головой окунуться в некогда обыденную жизнь людей, которая сейчас многим может показаться дикой.
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Новости путешествий , Иисус Христос
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