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Эксперты выяснили, сколько россиян готовы путешествовать в одиночку 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Каждый второй турист из России предпочитает путешествовать в одиночку, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты сервиса провели опрос почти тысячи пользователей и выяснили, что 50% путешественников любят путешествовать одни. Около 14% респондентов ответили, что еще не отправлялись в отпуск в одиночестве, но хотели бы попробовать сделать это.
Примерно четверть опрошенных никогда не совершали туристических поездок без попутчиков и не хотят даже пробовать такой вид отдыха. А 10% хотя бы раз отправлялись в отпуск одни, но остались недовольны и сообщили, что не будут повторять этот опыт.
По мнению экспертов сервиса, у этого формата отдыха есть свои плюсы: не нужно согласовывать даты поездки с другими участниками путешествия, программу и маршрут. Кроме того, во время путешествия в одиночку всегда есть возможность познакомиться с новыми людьми и найти себе компанию.
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